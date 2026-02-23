Некоторые украинцы ошибочно отмечают праздник 23 февраля, который уже отменили.

Двадцать третий день февраля очень важен для православных верующих, поскольку у них в эту дату начинается большой пост. В народных верованиях удачным сегодня праздник считается для родителей, но также предупреждает об опасности для женского пола.

Какой сегодня праздник в мире

На планете в эту дату проводится Всемирный день стерилизации животных. Это хороший повод для владельцев питомцев отнести их на кастрацию. Создатели праздника напоминают, что процедура является безопасной и проверенной, а также увеличивает продолжительность жизни животных.

Есть также еще такие международные праздники сегодня, как День игры в тенис, День дизельного двигателя, День печенья для собак и День взаимопонимания.

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые украинцы ошибочно отмечают День защитника Отечества 23 февраля. На самом деле такого торжества в нашей стране нет - его отменили в 2014 году, поскольку праздник является "наследием" Советского Союза и не имеет отношения к украинской истории, а также используется в российской пропаганде.

Таким образом, официальный праздник сегодня в Украине отсутствует, и для нас он будет обычным понедельником. Однако присоединиться можно к международным событиям.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в православии чтят священномученика Поликапра Смирнского. А по старому календарю праздник сегодня посвящается затворнику Прохору Киево-Печерскому и богородичной иконе "Огневидная".

Кроме того, 23 февраля 2026 года у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится до 11 апреля включительно. Во время этого периода нельзя есть блюда с яйцами, мясом, молочными продуктами, а также грешить и поддаваться вредным привычкам.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы сегодняшнего дня позволяли нашим предкам понять, чего ожидать от весны:

тают сосульки - к теплому марту;

слышно гром - к разливу рек в апреле;

если на деревьях лежит иней, то в мае будет много травы;

если голуби начали ворковать, то скоро потеплеет.

Какой сегодня церковный праздник будет полезно знать верующим. Родители молятся святому Поликарпу, чтобы тот послал им мудрые советы и помог в воспитании детей. Для незамужних женщин есть обряд на счастливый брак - их должна угостить замужняя подруга.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом в сегодняшнюю дату зависть, ревность, недобрые мысли - все пожелания зла вернутся к тому, кто их произнес. Девушкам не стоит в праздник 23 февраля ни с кем делиться планами, особенно о замужестве, иначе ничего не сбудется. Также несчастливой приметой считается ходить в старых вещах.

