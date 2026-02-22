Дом Остапчука пострадал во время обстрела - жена набросилась на его бывшую (фото)

Они долгое время не могли продать эту недвижимость.

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука - блогер и нотариус Кристина Горняк - сообщила, что дом, из-за которого у них был спор, пострадал во время российского обстрела.

Днем в воскресенье, 22 февраля, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте скриншот переписки, в которой ей прислали снимки здания и сообщили, что оно сильно пострадало. Горняк отметила, что подошла и ее "очередь" пострадать из-за войны:

"Единственное, что могу сказать, что это деньги, которые не стоят на одном уровне с человеческими жизнями, которые уносит война. Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живы, люди - самое ценное. Дом не видела, но говорят, сильно пострадал. Значит, эта история должна была иметь такое окончание".

Блогерга отметила, что вложилась в этот дом не только финансово, но и эмоционально, поэтому ей сейчас нелегко. В то же время в этих реалиях она может только поблагодарить, что в момент атаки там никто не жил.

Между тем новая жена Остапчука заявила, что Горняк якобы "просто дождалась, чтобы эта история имела именно такое завершение". Екатерина заявляет, что бывшей ее мужа был безразличен этот дом, "потому что она в него ничего не вкладывала".

"Месяц назад могли продать и поделить средства. Отказалась. Дом уничтожен... "Война затронула всех. Теперь дошла очередь и до меня". Как ты можешь вообще такое писать? Куча людей потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни гривны, и имела право на него претендовать только потому, что была 1,5 года чьей-то женой? Хоть бы посоромилась приравнивать себя к людям, которые действительно потеряли свое жилье. Фу, циничная и лицемерная личность", - написала она в Telegram.

Жена ведущего уверена, что Кристина якобы будет праздновать разрушение, потому что ей "удалось отомстить бывшему и оставить его без его единственного жилья":

"Вова говорит, что он не расстроен и уже давно попрощался с домом. Говорит, что наоборот хорошо, что больше ничего не связывает".

Напомним, конфликт между Остапчуком и его бывшей длится уже довольно долго. Весной прошлого года Екатерина заявила, что он подарил свою часть дома ей.

