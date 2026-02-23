Марго Робби неожиданно раскрыла свою главную слабость

Актриса не хочет выглядеть глупой.

Голливудская звезда Марго Робби неожиданно раскрыла свою самую большую неуверенность - и она совсем не связана с фигурой или внешностью.

Актриса призналась, что годами боялась, что люди могут считать ее "глупой блондинкой" из-за того, что она не получила высшее образование, пишет Radar Online. Марго отказалась от университета после того, как получила роль в сериале "Соседи". Именно этот шаг долгое время заставлял ее сомневаться в собственном интеллекте, сказала она в интервью для подкаста SmartLess:

"Часть меня думала: "О нет, я начала вести себя, как в сериале "Соседи"... Я не поступила в университет и, видимо, уже никогда не поступлю. Я глупая?".

Несмотря на стремительный карьерный взлет, в частности прорывную роль в фильме "Волк с Уолл-стрит", сомнения не исчезали. По словам Робби, она даже обратилась к своей сестре, которая изучала бухгалтерский учет, чтобы проверить себя. Актриса попросила дать ей одно из университетских заданий и получила за него оценку A-.

"Я подумала: "Окей, круто". И мне стало легче. Я знаю, что могу это сделать, если нужно", - добавила Робби.

