Несмотря на схожий вкус, печень разных животных может значительно различаться по пищевой ценности.

Печень фильтрует кровь, выводит токсины и вырабатывает желчь, необходимую для переваривания жиров. При этом самый распространенный вопрос – не какая печень вкуснее, а какая полезнее, так что если вы уже думаете о том, что приготовить из печени, не стоит спешить: сперва важно узнать о возможных противопоказаниях и ее влиянии на организм.

Специалисты из онлайн-платформы "WebMD" рассказали, какая печень полезнее, куриная или говяжья, и в чем преимущества каждой из них.

Какая печень самая полезная – говяжья или куриная

Чаще всего в продаже встречаются:

Видео дня

Говяжья – от коров старше одного года. Обычно с насыщенным вкусом.

Телячья – от молодых телят (до одного года). Более нежная по текстуре.

Свиная – отличается более горьковатым вкусом. Используется в немецкой ливерной колбасе и азиатской кухне.

Баранья – распространена в кухнях Австралии, Индии и Ливана.

Куриная – мягче по вкусу, подходит для паштетов и жарки.

Печень трески – продается в консервированном виде, богата жирами и используется также для производства рыбьего жира.

Чем полезна печень: говяжья – главный источник легкоусвояемого железа, витамина B12 и ретинола, что делает ее важнейшим продуктом для здоровья стволовых клеток, иммунитета и зрения. Одна порция говяжьей печени покрывает более 100% суточной нормы витамина A, однако в то же время она содержит очень высокое количество меди, так что при некоторых заболеваниях (например, болезнь Вильсона) ее употребление противопоказано.

Чем полезна печень: куриная – богата легкоусвояемым белком, железом (90% суточной нормы в 100 г) и витаминами (особенно A и B9). Она повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет, улучшает зрение, состояние кожи, волос и поддерживает работу нервной системы. Также, за счет низкокалорийности, весьма полезна для обмена веществ.

Тем не менее все виды печени полезны по крайней мере в трех пунктах: снижении риска анемии, поддержке здоровья костей и улучшении работы мозга.

Какая печень самая полезная для организма – пищевая ценность

Печень – один из самых питательно насыщенных продуктов. В частности, она богата:

белком;

железом;

витаминами группы B (особенно B12);

витамином A;

медью;

витамином K.

Калорийность разных видов печени составляет в среднем 140–190 ккал на 110–115 г, при этом продукт отличается высоким содержанием холестерина.

Какая печень полезнее куриная или индюшиная

Индюшиная печень считается более питательной, плотной и содержит больше витамина А. Куриная, в свою очередь, нежнее на вкус, легче усваивается и лучше подходит для детей. Так что оба продукта полезны и выбор зависит от личных предпочтений.

Какая печень полезнее куриная или утиная

Оба вида полезны, но каждый хорош по-своему. Куриная печень содержит меньше жира, в ней больше железа и витаминов группы B, а также она отлично поднимает гемоглобин. Утиная – более жирная и калорийная, зато богата витамином A и фосфором, так что хороша для восстановления сил.

Почему говяжья печень полезнее свиной

Считается, что говяжья печень полезнее свиной, поскольку она более диетическая. В ней меньше жира, она лучше усваивается, а также содержит много аминокислот и железа (более половины необходимой дневной нормы на 100 грамм). Более того, когда речь заходит о том, какая печень вкуснее, свиная или говяжья, большинство людей уверенно отдают предпочтение второму варианту.

Как часто можно есть печень – говяжью, свиную и куриную

Печень содержит значительное количество холестерина, так что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует контролировать ее потребление вне зависимости от типа.

Кроме того, избыток витамина A в организме может привести к тошноте, головной боли, раздражительности и ослаблению костей. Поэтому большинству людей рекомендуется есть печень не чаще одного-трех раз в неделю.

Перед включением печени в рацион необходимо проконсультироваться с врачом, если вы:

беременны (избыток витамина A может вызвать врожденные пороки развития);

страдаете подагрой (печень богата пуринами);

имеете болезнь Вильсона;

страдаете диабетом 2 типа.

Для всех остальных людей печень рекомендуется в умеренных количествах – 1–2 раза в неделю порциями по 100–200 г – чтобы избежать избытка витамина A, меди и холестерина.

В итоге, печень – чрезвычайно питательный продукт, который может принести значительную пользу организму при разумном подходе. Однако из-за высокого содержания витамина A, меди и холестерина ее следует есть с осторожностью.

Вас также могут заинтересовать новости: