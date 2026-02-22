Черные леггинсы - в прошлом: 5 'новых' цветов 2026 года

Легинсы уже давно перестали быть только спортивной одеждой.

В 2026 году базовые черные леггинсы уступают место более "дорогим" и глубоким оттенкам. Благодаря этому такая одежда остается практичной, но придает образам глубину и тепло.

Who What Wear пишет, что леггинсы выходят за пределы чисто спортивного гардероба, ведь их носят с каблуками, жакетами и даже кожаными рубашками. Главное выбирать оттенки, которые легко стилизовать и которые добавят вашему образу завершенности.

Модные эксперты уже назвали пять ключевых оттенков, которые будут вытеснять черный в повседневных и даже вечерних луках:

Видео дня

Северная синева

Ближайший "родственник" черного, но значительно более интересный. Глубокий темно-синий выглядит элегантно и легко сочетается как с минималистичными, так и с яркими вещами. Идеальный вариант для тех, кто хочет перемен без резких экспериментов.

Эспрессо

Насыщенный шоколадно-кофейный оттенок придает образу тепло и "люксовое" настроение. Он прекрасно сочетается с кремовыми, розовыми и бежевыми вещами, создавая мягкие и дорогие комбинации.

Темная вишня

Бордово-вишневые леггинсы выглядят особенно эффектно, добавляя луку глубины и драматичности. В 2026 году в этом цвете актуальны не только спортивные модели, но и варианты с кожаным эффектом или клеш.

Карбоновый серый

Сдержанный, взрослый и очень универсальный оттенок придает образу легкую "остроту" и идеально вписывается в капсульный гардероб. Выглядит так же практично, как черный, но значительно современнее.

Мокко

Сложный оттенок между коричневым и серым станет идеальным для тех, кто хочет более мягких образов. Особенно эффектно смотрится в сочетании с черным, белым, кремовым или даже нежно-лиловым.

Напомним, ранее модные обозреватели обратили внимание на возвращение трендов 2010-х годов, которые хорошо знакомы миллениалам.

Вас также могут заинтересовать новости: