Черные леггинсы - в прошлом: 5 'новых' цветов 2026 года

В 2026 году базовые черные леггинсы уступают место более "дорогим" и глубоким оттенкам. Благодаря этому такая одежда остается практичной, но придает образам глубину и тепло.
Who What Wear пишет, что леггинсы выходят за пределы чисто спортивного гардероба, ведь их носят с каблуками, жакетами и даже кожаными рубашками. Главное выбирать оттенки, которые легко стилизовать и которые добавят вашему образу завершенности.
Модные эксперты уже назвали пять ключевых оттенков, которые будут вытеснять черный в повседневных и даже вечерних луках:
Северная синева
Ближайший "родственник" черного, но значительно более интересный. Глубокий темно-синий выглядит элегантно и легко сочетается как с минималистичными, так и с яркими вещами. Идеальный вариант для тех, кто хочет перемен без резких экспериментов.
Эспрессо
Насыщенный шоколадно-кофейный оттенок придает образу тепло и "люксовое" настроение. Он прекрасно сочетается с кремовыми, розовыми и бежевыми вещами, создавая мягкие и дорогие комбинации.
Темная вишня
Бордово-вишневые леггинсы выглядят особенно эффектно, добавляя луку глубины и драматичности. В 2026 году в этом цвете актуальны не только спортивные модели, но и варианты с кожаным эффектом или клеш.
Карбоновый серый
Сдержанный, взрослый и очень универсальный оттенок придает образу легкую "остроту" и идеально вписывается в капсульный гардероб. Выглядит так же практично, как черный, но значительно современнее.
Мокко
Сложный оттенок между коричневым и серым станет идеальным для тех, кто хочет более мягких образов. Особенно эффектно смотрится в сочетании с черным, белым, кремовым или даже нежно-лиловым.
