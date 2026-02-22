Финалистка 'Холостяка' неожиданно появилась с Цымбалюком и возмутила сеть

Анастасия ранее заявляла, что они не общаются после шоу.

Финалистка романтического шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина, которая недавно отметила, что не общается с Тарасом Цымбалюком после реалити, неожиданно показала новое совместное фото.

Напомним, девушка подчеркивала, что подписана на актера в сети и иногда ставит лайки на его фотографии или видео. Но, по словам Анастасии, это все их общение. А еще добавляла, что Тарас отписался от нее, однако она не держит на него обиду.

Но вчера, 21 февраля, Половинкина опубликовала кадр с Цымбалюком в Instagram. Они стояли рядом и улыбались на камеру. Снимок девушка решила не подписывать, но подписчики возмутились в комментариях.

Реакция сети

"То не общаемся, то общаемся - детский сад"

"Настя, что ты делаешь? Не делай глупостей!"

"Что это?"

"Ждем объяснений"

"Иди лучше к Островскому, а не к Тарасику".

Напомним, ранее финалистку "Холостяка" Половинкину часто видели с певцом OSTROVSKYI. На днях они раскрыли всю правду о своем "романе".

