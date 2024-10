УНИАН делится впечатлением о новом хорроре от создателя хита "У холмов есть глаза" Александра Ажа.

10 октября 2024 года в украинский прокат вышел фильм ужасов "Хищный лес" (Never Let Go), главную роль в котором исполнила топ-звезда Голливуда Хэлли Берри. Стоит ли тратить свое время на просмотр этого фильма, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В начале фильма, оригинальное название которого дословно переводится как "Никогда не отпускай", зрителей знакомят со странной семьей отшельников: мать-одиночка вместе со своими двумя маленькими сыновьями-близнецами живет в одиноком доме в лесной глуши. Детей она убеждает, что мир уже давно не существует, а они едва ли не единственные, кто сумел уцелеть, поскольку их от страшного зла защищает дом.

У семьи целый ряд ритуалов, главный из которых – никогда не выходить за пределы дома непривязанными к нему специальными веревками. Если нарушить этот запрет, их мгновенно поймают страшные существа, обитающие вокруг.

При этом мать видит странные видения этих существ, а один из сыновей начинает сомневается в их существовании, ведь дети их не видят и не слышат. Чем больше это сомнение нарастает, тем большим становится раскол в семье, которая уже осталась без еды. Возможно, на самом деле никаких монстров не существует, а это лишь коллективное психическое расстройство, которое только обостряется в условиях изоляции и голода?

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме сыграла оскароносная Хэлли Берри ("Бал монстров"), звезда франшизы "Люди Икс". После получения "Оскара" в 2002 году и став первой афроамериканкой, получившей самую престижную кинонаграду в категории "Лучшая женская роль", Берри мгновенно взлетела в когорту самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Впрочем, с тех пор в карьере было не так уж и много признанных критиками ролей, вместо этого она отдала предпочтение высокобюджетным развлекательным франшизам вроде "Кингсмена" или "Джона Уика", а также посредственным экшнам вроде недавнего "Союза" от Netflix, в которых, собственно, вся ставка делается на звездные имена в касте.

Очевидно, "Хищный лес" также не станет чем-то заметным в ее карьере. Да, Берри нельзя упрекнуть в том, что она где-то схалтурила – актриса очень хорошо передала атмосферу страха и тревожности, в которой живут главные герои.

Отдельно хочется выделить работу двух актеров-мальчишек, сыгравших братьев Нолана и Сэмюэля – Перси Даггса IV и Энтони Б. Дженкинса соответственно. Детишки действительно очень хорошо справились со своими ролями, весьма уверенно держась рядом с именитой коллегой.

Собственно, это все главные актеры в фильме – там еще есть несколько эпизодических ролей, но мы уже на них останавливаться не будем.

Создатели фильма

Снял ленту французский режиссер Александр Ажа, который прославился в 2006 году благодаря фильму ужасов о каннибалах-мутантах "У холмов есть глаза". Позже он также снял такие известные хорроры, как "Зеркала" (2008), "Пираньи 3D" (2010), "Рога" (2013), "Капкан" (2019) и "Кислород" (2021).

Большинство предыдущих работ Ажа были положительно одобрены критиками и поклонниками жанра хоррор, а потому и на "Хищный лес" они возлагали немалые надежды.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась еще 16 сентября 2024 года, а через несколько дней он вышел в прокат в США. Фильм получил смешанные отзывы как от критиков, так и от зрителей. При этом за три недели в покате он сумел собрать чуть больше 21 миллиона долларов при бюджете в 20 миллионов долларов.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков и 53% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Данная история была потенциально интересной, но подкачала ее реализация. Создатели фильма прекрасно передали атмосферу леса, к актерам также нет вопросов. В то же время фильм оказался довольно затянутым – где-то после 70 минут просмотра, когда, казалось бы, сюжет подошел к развязке и складывалось впечатление, что уже почти прошли заявленные 2 часа хронометража, оказывалось что до конца еще почти половина – и трудно представить, чем их планируют заполнить. В принципе, если бы фильм урезали на полчасика, смотреть его было бы легче.

Также есть определенные вопросы к выживальческим способностям героев: если уж решаешься поселиться отшельником в лесу, стоит продумать, как питаться, тем более, что лес может многое предложить, если вы имеете минимальные навыки выживания и ведения домашнего хозяйства. Потому что остаться голодными при наличии арбалета посреди дикого леса еще стоит умудриться, как и при наличии теплицы и воды для выращивания овощей и зелени.

Показался ли фильм страшным? Ну, он довольно атмосферный, там есть несколько скримеров и отвратительных кадров, впрочем, большинство зрителей в нашем зале это все скорее смешило, чем пугало.

В свое время сама Берри намекала, что она бы хотела превратить эту историю во франшизу, сняв как ее приквел, так и сиквел. Стоит ли это делать? Определенный потенциал у истории, бесспорно, есть. Но в таком случае стоит очень хорошо подумать над ее реализацией, учтя все ошибки первого фильма.

Общая оценка – 5,5 из 10 баллов.



Марина Григоренко