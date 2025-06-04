В украинский прокат фильм выйдет 18 сентября 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures показала первый трейлер зрелищного фэнтези "Большое смелое красивое путешествие" (A Big Bold Beautiful Journey), главные роли в котором сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби и Колин Фаррелл.

В центре сюжета фильма, название которого также переводят как "Большое, отважное, прекрасное путешествие" – одинокие незнакомцы Сара и Дэвид, которые встречаются на свадьбе общего друга. В результате загадочной случайности они отправляются в большое, смелое, красивое путешествие – удивительное приключение, которое дарит им возможность вновь пережить самые важные мгновения своей жизни, пройдя через таинственную дверь. Это помогает им лучше понять, как они оказались в настоящем, и, возможно, дает шанс измениться в будущем.

Австралийская актриса Марго Робби наиболее известна широкой аудитории по роли Харли Квинн в фильмах по комиксам DC "Отряд самоубийц" и "Хищные птицы", а также лентам "Барби","Вавилон", "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня" и "Однажды в... Голливуде".

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В то же время ирландский актер Колин Фаррелл имеет в своей фильмографии такие одобренные критиками ленты, как "Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", "Бэтмен" и "Убийство священного оленя". Также его можно было увидеть в сериалах "Настоящий детектив", "Северные воды", "Шугар" и "Пингвин".

Также в фильме сыграли Фиби Уоллер-Бридж ("Прощай, Кристофер Робин", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", "Воображаемые друзья", сериал "Дрянь"), Лили Рейб (почти все сезоны сериала-антологии "Американская история ужасов"), Джоди Тернер-Смит ("После Янга", сериалы "Анна Болейн", "Плохая обезьяна", "Агентство"), Билли Магнуссен ("Взлет", "Дом у дороги", "Лило и Стич", сериал "Черное зеркало") и другие.

Снял фильм американский режиссер южнокорейского происхождения Когонада, которого в целом уважают критики за его узнаваемую визуальную эстетику. В частности, он снял ленты "Колумбус" (2017) и "После Янга" (2021) – в последнем главную роль также сыграл Колин Фаррелл. Кроме того, он снимал отдельные эпизоды сериалов "Патинко" (2022) и "Аколит" (2024).

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 18 сентября 2025 года.

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