"Перспективная девушка" в кинотеатрах Украины на данный момент запланирована на 4 февраля 2021 года.

"Перспективная девушка" или в другом переводе - "Девушка, подающая надежды" ("Promising Young Woman") - триллер британской актрисы, сценариста и режиссера Эмиральд Феннелл, который, как оказалось, имеет очень красноречивое название, ведь это кино также весьма "перспективное". ильм уже попало в списки лучших фильмов прошлого 2020 по версии американских критиков, а также в лонглисты и шортлисты потенциальных номинантов на престижные премии. В первую очередь - за лучшую женскую роль для Кэри Маллиган, а также потенциально - за лучший оригинальный сценарий к фильм года.

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В Украине "Перспективная девушка" появится в кинотеатрах уже этой зимой, поэтому мы вместе с "Вольга Украина" решили как можно больше узнать о громкой новинке.

О чем фильм

Официальный синопсис сообщает, что в центре повествования молодая женщина по имени Кассандра (Кэри Маллиган), для друзей просто Кэсси. Она была довольно перспективной студенткой медицинского университета, но после какого-то трагического случая Кэсси покидает престижное учебное заведение и начинает вести двойную жизнь: днем - она бариста в обычной кофейне, которая живет как и раньше с очень обеспокоенными родителями, но вот вечером она примеряет на себя разные образы, отправляется в клубы и бары, где притворяется мертвецки пьяной, в ожидании, что очередной хороший парень подойдет ее "спасти". Но вдруг в ее жизни появляется как старый харизматичный знакомый, так и новости о жизни людей, которые изменили ее судьбу. Какой у Кэсси план и что на самом деле происходит - вот эти вопросы, на которые не так легко дать ответы.

История создания

Полноправный автор "Перспективной девушки" - британская актриса Эмиральд Феннелл, больше всего известная по роли Камиллы Паркер-Боулз в нашумевшем шоу "Корона". Но на самом деле талантливая британка уже достаточно давно и успешно переквалифицировалась в сценаристку и исполнительного продюсера, когда стала шоураннером второго сезона другого культового сериала - "Убивая Еву", за что даже получила две номинации на главную телевизионную премию США "Эмми". Так что полноценный режиссерский дебют Феннелл - был лишь делом времени. "Перспективную девушку" Эмиральд задумала еще в 2017 году и сценарий заинтересовал продакшен-компанию известной актрисы и продюсера Марго Робби LuckyChap Entertainment, которые искали новый интригующий проект на волне успеха биографической ленты "Я, Тоня". Бизнес-партнер Робби, продюсер Джози Макнамара рассказал Entertainment Weekly о том, как Феннелл работала над будущей лентой: "Эмиральд точно знала, чего она хочет и не собиралась ни на кого перекладывать ни разработку фильма от начала и до конца, ни ответственность за результат. Мы никуда не спешили, потому что знали - в этом фильме будут все составляющие успеха: идея, стиль и яркость".

Марго Робби осталась в продюсерском кресле фильма вместе с Феннелл и исполнительницей главной женской роли - Кэри Маллиган, но сама решила не бороться за главную женскую роль, ведь, по словам создателей, ее кастинг был бы "более чем очевидным решением".

"Перспективная девушка" стала одним из самых громких режиссерских дебютов кинофестиваля в Сандэнсе, разделив это почетное место вместе с фантастическим ромкомом "Зависнуть в Палм-Спрингс". Фильм получил исключительно положительные отзывы прессы и первых зрителей и готовился к мировой премьере в мае 2020 года, но был отложен до зимы в связи с мировой пандемией.

Актерский состав

Для номинантки на премию "Оскар" Кэри Маллиган, известной по ролям в "Великом Гэтсби", "Драйве", "Воспитание чувств", сиквеле "Уолл-Стрит", именно "Перспективная девушка" стала тем фильмом, который снова заставил все ведущие медиа говорить о ней, как о потенциальной номинантке в новом сезоне наград. В последние годы актриса снималась реже, воспитывая двух маленьких детей, и хотя его драмы "Ферма Мадбаунд" и "Дикая жизнь" получали высокие оценки критиков, но были слишком "инди" для широкой публики и киноакадемиков.

Сама актриса сразу же оценила силу будущей ленты, отмечая в интервью изданию Marie Claire: "Мне прислали сценарий "Девушки" и предложили встречу с Эмиральд, я прочитала текст и была в полном восторге. Мои агенты мне всегда говорят - никогда не соглашайся сразу, но при встрече я это все же сделала. Наш разговор был просто замечательным и мы сразу нашли точки взаимопонимания, после этого Эмиральд прислала мне огромный плейлист со Spotify для того, чтобы я поняла ее задумку для настроения фильма и с этого момента все было уже решено ".

Компанию Маллиган в фильме составили комик Бо Бернем, голливудский ветеран Альфред Молина, а также Элисон Бри, Конни Бриттон, Адам Броуди, Крис Лоуэлл, Макс Гринфилд и другие преимущественно комедийные актеры, кастинг которых был не очевидным выбором. Но уже понятно, что очевидные варианты не интересовали создателей фильма.

Ожидания и реальность

И хотя на фильм легко наклеить ярлык эпохи #MeToo и списать его популярность исключительно на тренды, но критики, которые уже видели фильм, в один голос утверждают, что "Перспективная девушка" тем и уникальна, что совсем не ортодоксальная. Те, кто ожидал трэша и лозунгов - не совсем попадут куда им надо. The Hollywood Reporter назвал "Перспективную девушку" - одновременно сатирической и драматической историей с неожиданной развязкой и нетипичным сочетанием саспенса и поп-хитов.

Фильм хвалят за удачное использование саундтрека, стильную картинку, актерскую игру и необычную сценарную подачу. Премьера в американских кинотеатрах состоялась 25 декабря, когда у фильма уже была оценка в 92% от критиков на Rotten Tomatoes, и за это время лента успела заработать там же 90% положительных оценок от зрителей и высокую оценку в 7,5 баллов на imdb.

"Перспективная девушка" в кинотеатрах Украины на данный момент запланирована на 4 февраля 2021 года.

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Автор: УНИАН