УНИАН подготовил подборку главных новинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в кинотеатрах Украины выйдут научно-фантастический триллер "Компаньон", украинский детективный триллер "Дом за стеклом", военный документальный фильм "Однажды летом в Украине" и еще несколько новинок на любой вкус и возраст.

Между тем, онлайн на Amazon Prime выйдет романтическая комедия "Вы сердечно приглашены" с Риз Уизерспун в главной роли.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Компаньон

Companion (США, 2025, триллер/научная фантастика/черная комедия)

В центре сюжета фильма – молодая пара Джош и Айрис. На первый взгляд, эти отношения идеальны. Но на самом деле – она лишь робот-компаньон, запрограмированный делать счастливым психопата, неспособного построить отношения с реальными девушками. Впрочем, во время совместной поездки на уикенд в загородный дом знакомого миллиардера ситуация выходит из-под контроля – гости оказываются втянутыми в чью-то безумную смертельную игру, дожить до конца которой под силу далеко не всем.

Главные роли в "Компаньоне" исполнили Софи Тэтчер ("Бугимен", "Еретик", сериал "Шершни") и Джек Куэйд ("Крик 5", "Оппенгеймер", сериал "Пацаны").

Также в фильме задействованы Лукас Гейдж ("Улыбка 2", сериалы "Белый лотос", "Фарго", "Мертвые парни-детективы"), Меган Сури ("Я никогда не...", "Заклятие. Царство тьмы"), Харви Гильен ("Синий Жук", сериал "Чем мы занимаемся в тени") и Руперт Френд ("Смерть Сталина", "Астероид-Сити", сериал "Родина").

Автором сценария и режиссером фильма выступил Дрю Хэнкок ("Мой мертвый бывший", "Пригород"), а его продюсерами стали создатели нашумевшего хоррора "Варвар" 2022 года Зак Креггер, Рой Ли, Рафаэль Маргулес и Дж.Д. Лифшиц.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Одним летом в Украине

Одного літа в Україні (Украина, 2024, документальный/военный)

Фильм рассказывает истории нескольких иностранных добровольцев – военнослужащих Международного Легиона ГУР МОУ, подразделения Ronin Team. За время службы бойцы становятся настоящими друзьями: вместе работают, учатся и отдыхают. Впрочем, приходит время испытаний для мужества и умений легионеров. Месяцы жаркого лета для них проходят не просто, а высокий темп тренировок и службы выдерживают не все новобранцы. Тем временем с фронта поступают тревожные новости о наступлении россиян.

Режиссером выступил Владимир Тихий, который до этого снял фильмы "Наши котики" (2020) и "День независимости" (2023).

Дом за стеклом

Дім за склом (Украина, Польша, Румыния, Кипр, 2023, триллер/детектив/драма)

Жизнь амбициозного архитектора Виктории кардинально меняется после того, как ее дочь исчезает со своим парнем, которого обвиняют в торговле наркотиками. Виктория начинает расследование и пытается доказать невиновность дочери, чтобы сохранить свою безупречную репутацию и не потерять важный проект.

Главные роли в фильме сыграли Ирина Островская ("Как там Катя?", "Мои мысли тихие"), Дарья Федина (сериалы "Поймать Кайдаша", "Перевозчица"), Ирма Витовская ("Брама", "Мои мысли тихие", "БожеВільні"), Александр Башкиров и другие.

Снял ленту украинский режиссер Тарас Дронь, который до этого, в частности, работал над комедиями "DZIDZIO Первый Раз" и "Где деньги", а также драмой "С завязанными глазами".

Сейчас оценка фильма на IMDb – 6,9 из 10 баллов.

Народ vs Космос

Le procès du chien (Франция, Швейцария, 2024, драма/комедия)

В центре сюжета – собака по имени Космо, которая трижды покусала людей, поэтому по закону ее должны усыпить. Хозяин пса, слабовидящий Дариус, в отчаянии, однако не намерен сдаваться. В надежде защитить животное он обращается к адвокату Аврил Луччиани. Она никогда не отказывается от сложных случаев, но постоянно проигрывает в суде. Это изрядно нервирует ее руководство, поэтому на этот раз она твердо решила выиграть дело. И не только для того, чтобы спасти собственную карьеру, но и потому, что женщину невероятно растрогала настоящая любовь и нежность, живущая между Космо и его хозяином.

Сняла фильм франко-швейцарская актриса Летиция Дош, известная по ролям в фильмах "Мой Король", "Катастрофа", "Работник года" и "Афера по-семейному". Она же сыграла главную женскую роль в своем режиссерском дебюте.

Мировая премьера фильма состоялась еще в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. Там же "исполнитель" главной роли в фильме, десятилетний пес Коди, получил своеобразную "Золотую пальмовую ветвь" для собак – награду Palm Dog Award.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Догмен

Dog Man (США, 2025, комедия/приключения/анимация/семейный)

Однажды отважный полицейский пес и его лучший друг, полицейский-человек, попадают в беду во время выполнения важного задания. Но удивительная операция спасает их обоих, и они объединяются в супергероя – Догмена. Теперь ему предстоят ожесточенные гонки со злодеями, и опасные миссии, чтобы спасти город от новых угроз.

Снял фильм Питер Хатингс, который до этого работал над известной анимацией "Панда Кунг-Фу: Рыцарь Дракона".

Арктический конвой

Konvoi (Норвегия, 2023, триллер/драма/военный/экшн)

События фильма происходят в 1942 году. Военная машина Гитлера кажется неудержимой, а ситуация на фронте выглядит ужасно. Чтобы предотвратить дальнейшие потери, союзники антигитлеровской коалиции вынуждены срочно направить помощь. Конвои гражданских судов, заполненные военным грузом, начинают опасное путешествие сквозь ледяные воды. Гражданские моряки без военного опыта сталкиваются лицом к лицу с вражеским флотом и авиацией в жестоком арктическом море.

Сейчас оценка фильма на IMDb – 6,5 из 10 баллов.

Мой Марчелло

Marcello mio (Франция, Италия, 2024, комедия/биография)

В центре сюжета этого полубиографического фильма – актриса Кьяра, дочь кинозвезд Марчелло Мастроянни и Катрин Денев, которая устала от сравнений с родителями. После требования на очередных пробах сыграть "как Мастроянни", она решает перевоплотиться в своего покойного отца буквально. Женщина настолько убедительна в этом образе, что к ней начинают обращаться "Марчелло". Одних это возмущает, других восхищает, а третьи и вовсе начинают верить в воскрешение легенды.

Немало французских кинозвезд сыграли в ленте самих себя, в частности, Кьяра Мастроянни ("Все песни только о любви", "Нигде"), Катрин Денев ("Шербурские зонтики", "Индокитай", "8 женщин"), Фабрис Лукини ("Ночи полной луны"), Мельвиль Пупо ("Мое преступление", "И все же Лоранс") и Николь Гарсия ("Люпен").

Снял фильм французский режиссер Кристоф Оноре ("Прекрасная смоковница"). На создание ленты его вдохновила фотография Кьяры в образе отца, сделанная в 2011 году.

Мировая премьера ленты состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2024 – в год, когда Марчелло Мастроянни могло бы исполниться 100 лет.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 50% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 47 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Хранители леса

Woodwalkers (Германия, Италия, Австрия, 2024, семейный/фэнтези)

Фильм рассказывает о подростках-оборотнях, которые пытаются найти свое место среди обычных людей, одновременно стремясь предотвратить вырубку лесов – они берут дело в свои руки, когда слова уже не помогают.

Одну из ролей в фильме сыграл известный немецкий актер Оливер Мазуччи ("Он снова здесь", "Ход короля", "Работа без авторства", "Фасбиндер", сериал "Тьма").

Сейчас оценка фильма на IMDb – 5,7 из 10 баллов.

Чужие тела

Grafted (Новая Зеландия, 2023, ужасы)

Главная героиня фильма – стипендиатка Вэй, которая уехала в Новую Зеландию, чтобы продолжить медицинские исследования в престижном университете. Она застенчива, замкнута в себе и имеет генетическую родинку на лице, которую скрывает. Ее избегает популярная кузина с друзьями. Полная решимости изменить свою судьбу, она погружается в исследования покойного отца и работает над революционной процедурой пересадки кожи, которая может вылечить ее лицо. Но по мере того, как эксперименты приобретают темный поворот, она становится опасной и желает устранить любого, кто угрожает ее секрету.

Сейчас оценка фильма на IMDb – 5,7 из 10 баллов.

Вы сердечно приглашены

You're Cordially Invited (США, 2025, комедия/романтика)

В центре сюжета фильма – молодая невеста Дженни и ее отец Джим, которые узнают, что место для свадьбы их мечты было одновременно забронировано для другой невесты Нив. Старшая сестра второй невесты Марго, которая занимается организацией ее свадьбы, пытается во что бы то ни стало спасти праздник, что приводит к забавным последствиям.

Главные роли в фильме сыграли Риз Уизерспун ("Блондинка в законе", "Жестокие игры", "Переступить черту"), Уилл Феррелл ("Эльф", "Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Барби"), Джеральдин Висванатан ("Безупречный", "Красотки в бегах", сериал "Чудотворцы"), Мередит Гагнер ("Зависнуть в Палм-Спрингс", сериалы "Плохая обезьяна", "Правдивая терапия") и другие.

Режиссером фильма выступил Николас Столлер, который до этого снял комедии "Забыть Сару Маршал", "Звездный эскорт", "Соседи" и другие.

Фильм станет доступен 30 января 2025 года на Amazon Prime.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы января 2025 года.

Марина Григоренко