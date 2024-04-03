"Мы, наши любимцы и война": каким получился документальный фильм Антона Птушкина

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Мы, наши любимцы и война", который уже с завтрашнего дня можно будет посмотреть в кинотеатрах Украины.

4 апреля 2024 года в широкий прокат выходит документальный фильм "Мы, наши любимцы и война", ставший полнометражным режиссерским дебютом известного украинского блогера и путешественника Антона Птушкина. УНИАН уже успел посмотреть новинку и готов поделиться впечатлениями.

О чем новый фильм

Создатели фильма позиционируют его как попытку показать события в Украине под другим углом – не через человеческие трагедии или боевые действия, а через отношения людей и животных, ставших как свидетелями, так иногда и жертвами этой войны.

Работа над фильмом длилась 1,5 года, поэтому здесь собраны кадры во временном промежутке с весны 2022 года до второй половины 2023 года.

В фильме несколько сюжетных линий – большинство из них развиваются на протяжении всего фильма и имеют счастливый конец, но, к сожалению, есть и трагические истории.

Главные персонажи

Герои фильма – это не только коты, собаки, медведи, львы, лемуры и другие братья наши меньшие, которые стали жертвами войны, но и люди, которые их спасают, рискуя своей жизнью. Здесь и активисты "Зоопатруля", и военные, и ГСЧСники.

В фильме есть как довольно медийные хвостатые персонажи – как, например, знаменитый черниговский пес-сапер Патрон или кошка Шафа/Глория из Бородянки. Также упоминаются истории нескольких приютов для животных в Киевской области, истории которых широко освещались в СМИ в начале полномасштабного вторжения России в Украину, а еще истории киевского и николаевского зоопарков и основателя "Зоопатруля" Дмитрия Ревнюка.

Отдельное внимание уделено волонтеру с Киевщины Наталье Поповой, которая спасает из горячих точек брошенных крупных хищников, таких как львы, тигры и медведи, а затем отправляет их за границу – на данный момент они уже нашли новый дом в центрах для диких животных в Европе и даже африканских природных парках, где животные теперь живут на свободном выгуле.

Также в картине показаны менее известные, но не менее важные истории. Например, о военном из Запорожья Артеме Дементии, к которому прибилась бездомная собака. Птушкин встретился с мужчиной и его неожиданным любимцем в зоне боевых действий летом 2022 года, а в мае 2023 года военный погиб на фронте в Донецкой области. Позже волонтеры разыскали собаку и передали ее семье бойца. Именно Дементию этот фильм и посвящен.

Кроме того, в ленте задействованы немало иностранцев, для которых героизм украинцев во время спасения животных стал настоящим открытием. Некоторые из них присоединились к спасению животных и помогают им до сих пор. Например, немецкий волонтер, которая бросила работу и переехала в Киев – чтобы помогать вывозить животных из горячих точек и обустроить для них приют. Или жительница Нидерландов, которая принимает у себя спасенных в Украине собак и ищет им новые семьи в своей стране.

О режиссере

Фильм является полнометражным режиссерским дебютом известного украинского блогера и путешественника Антона Птушкина. Широкой общественности Птушкин стал известен в 2017 году, когда его выбрали новым ведущим популярного тревел-шоу "Орел и решка".

Уже в 2018 году он покинул шоу и начал самостоятельно, без помощи операторов, монтажеров и сценаристов, снимать видеоролики о путешествиях для YouTube – они приобрели огромную популярность и вдохновили многих украинцев на путешествия.

В конце 2021 года Птушкин вместе с ресторатором Михаилом Кацурининым начали совместное фуд-тревел-шоу на YouTube канале последнего, с целью показать мир, людей и культуру через еду. После начала полномасштабной войны его формат был изменен на отечественный – теперь публику знакомили с особенностями гастрономической жизни в разных городах Украины, таким образом поддерживая местный бизнес, который сейчас оказался в трудных условиях.

Также с февраля 2022 года Птушкин, который сам родом из Луганска, активно занимается волонтерством.

Премьера фильма

Официальная премьера фильма состоялась 28 марта 2024 года во время открытия 12-го кинофестиваля Doc Kyiv Fest, а 2 апреля состоялась его большая премьера с участием создателей, героев и медиа-сообщества.

С 4 апреля фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах по всей Украине, а после завершения проката он должен появиться на официальных украинских онлайн-платформах.

10 апреля в столичном кинотеатре "Жовтень" состоится специальный показ фильма с участием творческой группы в формате "вопросы-ответы".

Кроме того, в конце марта стало известно, что международную версию документального фильма "Мы, наши любимцы и война" покажут в США в рамках серии Nature от крупного американского вещателя PBS.

Собственно, по словам самого Антона Птушкина, фильм в первую очередь был ориентирован на западную аудиторию – в начале большой войны иностранцы были поражены тем, как украинцы спасали своих любимцев, и именно эта черта нашла отклик во многих сердцах за рубежом.

"Этот фильм изначально снимался с ориентиром на западную аудиторию, потому что мне казалось, что в Украине и так все знают. Но потом пришло осознание, что многое из того, что я снял, будет интересным и понятным именно украинцам. Так родилась идея сделать отдельный фильм для наших зрителей и показать его в украинских кинотеатрах, а не в ютубе. Мне интересно, что из этого получится", – рассказывал ранее Птушкин.

Как подчеркнул один из героев-иностранцев в фильме, то, что произошло в Украине, стало самой большой эвакуацией животных во время войны – никогда раньше в другие страны не прибывало столько людей из горячих точек, которые спасали не только себя, но и своих питомцев.

Наш вердикт

Фильм "Мы, наши любимцы и война" вряд ли будет претендовать на лавры светила мировой документалистики. Птушкин всегда работал в блогерском формате "все сам" – и эта лента не стала исключением.

В то же время фильм интересно смотреть, особенно тем, кто любит животных. Зрители на экранах увидят немало известных хвостатых персонажей, их владельцев и волонтеров, которые в свое время восхитили социальные сети.

А еще – это очень душевная картина, которая возвращает веру в человечность и, возможно, даже заставит вас прослезиться. Как сказала одна из героинь фильма, 79-летняя основательница Гостомельского приюта для животных Ася Серпинская: "Спасать животных, чтобы оставаться человеком".

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Марина Григоренко