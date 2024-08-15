Возвращение легенды: обзор фильма "Чужой: Ромул"

УНИАН делится впечатлением о новом фильме в рамках культовый кинофраншизы Ридли Скотта.

15 августа 2024 года в украинский прокат вышел научно-фантастический фильм ужасов "Чужой: Ромул" (Alien: Romulus) – седьмой фильм культовой франшизы, запущенной Ридли Скоттом в 1979 году. Смогла ли новинка выдержать уровень классических фильмов, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Киновселенная "Чужого" по праву считается одной из лучших хоррор-франшиз в истории кинематографа, ставшей настоящим культурным феноменом. Не спроста же фильмы серии имеют в своем активе не только восторженные отзывы и огромные кассовые сборы, а еще и многочисленные номинации и награды "Оскар".

Первый фильм о кровожадном инопланетном чудовище ксеноморфе вышел в 1979 году. Снял его молодой английский режиссер Ридли Скотт, для которого эта вторая в карьере полнометражная работа стала прорывной – уже впоследствии он снял "Бегущего по лезвию", "Гладиатора", "Наполеона" и еще много других громких хитов.

Одну из главных ролей в фильме исполнила на тот момент также малоизвестная актриса Сигурни Уивер, которая позже еще трижды возвращалась к роли офицера Эллен Рипли, борющейся с космическими чудовищами – в фильмах "Чужие" (1986), "Чужой 3" (1992) и "Чужой: Воскрешение" (1997).

Интересно, что все три последующих фильма серии были сняты разными режиссерами, которые смогли принести в нее каждый что-то свое. Если первый фильм Скотта был довольно камерным и развивался относительно медленно в сопровождении впечатляющих даже на сегодняшний день натурных декораций и леденящей душу музыки, то канадец Джеймс Кэмерон, который до 1986 года уже успел выпустить первого "Терминатора", превратил его в космический боевик. Тем временем, американец Дэвид Финчер, для которого "Чужой 3" стал режиссерским дебютом, пошел в сторону тюремного кино, а француз Жан-Пьер Жене, который до этого создал сенсационный "Город потерянных детей", решил смиксовать кино о сумасшедших ученых и космических пиратах.

Также у франшизы есть два кроссовера – "Чужой против Хищника" (2004) от Пола В. С. Андерсона и "Чужие против Хищника: Реквием" (2007) от Колина и Грега Штраусов.

Еще с начала 2000-х создатель первого фильма франшизы Ридли Скотт заявлял о намерении снять приквел, который бы раскрыл тайну происхождения Чужих. И только в 2012 году на экраны вышел "Прометей" с Нуми Рапас, Шарлиз Терон и Майклом Фассбендером в главных ролях. Эта лента, как и ее продолжение 2017 года "Чужой: Завет" с Фассбендером в главной роли, стали косвенными приквелами к фильму 1979 года, с ощутимым углублением в философию.

После того, как в 2019 году кинокомпания 21st Century Fox, которая выпускала предыдущие фильмы серии, была приобретена Disney, было объявлено о планах продолжить франшизу, а в 2022 году стало известно, что уругвайский режиссер Феде Альварес будет снимать нового "Чужого" по собственному сценарию.

О чем новый фильм

Хронологически события нового фильма разворачиваются между первой и второй частями франшизы – "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986), однако он прямо не связан ни с одним из предыдущих фильмов. По сути, "Ромул" является полностью самостоятельным фильмом, который, впрочем, имеет несколько мощных отсылок к предшественникам и в целом выдерживает общую концепцию.

События фильма начинаются на мрачной планете, где никогда не бывает дневного света, а ее жители фактически находятся в корпоративном рабстве, без всяких шансов дожить до старости. Но вдруг группа молодых людей видит для себя шанс спастись и получить лучшую жизнь, заметив в космосе заброшенную космическую станцию. Впрочем, обыскивая ее, герои сталкиваются лицом к лицу с самой ужасной формой жизни во Вселенной.

Создатели фильма

Режиссер и сценарист Феде Альварес прославился в 2013 году после выхода фильма ужасов "Зловещие мертвецы", который был одновременно римейком и сиквелом одноименного фильма Сэма Рейми 1981 года. Лента получила положительные отзывы и была очень успешной в прокате, а сам Альварес – новые проекты.

В частности, в 2016 году вышел его триллер "Не дыши", также высоко оцененный критиками и финансово успешный.

Еще через два года Альварес выпустил криминальный триллер "Девушка в паутине", ставший одновременно перезапуском и сиквелом фильма "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера. Впрочем, новая картина провалилась в прокате, даже не сумев окупиться, а также получила смешанные отзывы.

После этого режиссер подался на стриминги, сняв для Apple TV+ по собственной идее хоррор-сериал "Звонки", который был очень высоко оценен критиками. Именно успех этого сериала помог ему получить контракт на нового "Чужого", к которому он лично написал сценарий.

Между тем, режиссер первого фильма Ридли Скотт присоединился к картине как продюсер. При этом кинолегенда говорит, что старался максимально держаться на расстоянии от процесса съемок, доверив руководить Альваресу.

"Феде – это всплеск энергии. Мне пришлось отступить и позволить ему это сделать... У Феде был проект в голове, и сценарий был достаточно четким... Трудно работать, когда кто-то забрасывает тебя советами – последнее, чего ты хочешь в определенный момент, – это советы", – пояснил Скотт.

Также стоит отметить, что фильм снимался в хронологическом порядке с максимальным использованием практических эффектов, то есть таких, которые создаются с помощью декораций, а не компьютерной графики. И, должны заметить, выглядело это очень эффектно.

В то же время атмосферную музыку к фильму создал британский композитор Бенджамин Уоллфиш, который ранее неоднократно работал вместе с легендарным Хансом Циммером, в частности, над фильмами "Бегущий по лезвию 2049" и "Скрытые фигуры". Также он отвечал за музыку к фильмам "Оно", "Шазам!", "Мортал Комбат", "Тринадцать жизней", "Смерчи" и "Крейвен-охотник".

Актеры и персонажи

Если предыдущие два фильма из вселенной "Чужого" были нашпигованы топ-звездами, то на этот раз создатели решили сделать ставку на молодых восходящих звезд.

Так, главную роль юной колонизаторки-работницы шахты Рейн Каррадайн в "Ромуле" исполнила восходящая голливудская звезда Кейли Спени ("Тихоокеанский рубеж: Восстание", "Плохие времена в "Эль Рояле", "Колдовство: Наследие", "Присцилла", "Восстание штатов"). 27-летняя американская актриса с ростом 155 см и детской внешностью заметно контрастировала со 182-сантиметровой сексуальной Сигурни Уивер – и это отличное решение. Молодая актриса, в прошлом году отмеченная несколькими престижными наградами за роль Присциллы Пресли, сумела создать совершенно новый образ, которому можно смело отдать главную роль в обновленной франшизе.

Также отдельно стоит выделить игру британского актера Дэвида Джонсона (сериалы "Таинственная власть", "Индустрия"), который воплотил образ андроида Энди – этот персонаж менялся на протяжении всего фильма, и актеру прекрасно удалось показать эту разницу.

Кроме того, в фильме сыграли Арчи Рено (сериал "Тень и кость", фильмы "Поколение Вояджер", "Морбиус"), Изабела Монер ("Мадам Паутина", "Супермен"), Спайк Фирн ("После солнца", "Бэтмен") и Эйлин Ву.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 13 августа 2024 года, и практически сразу в сети начали появляться восторженные отзывы критиков, консенсус которых был таков: "Отдавая дань уважения своим жутким предшественникам, одновременно треща по швам от собственных новых ужасов, "Ромул" вливает немного свежей кислотной крови в одну из лучших хоррор-франшиз в истории кинематографа".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов (на основе более 3 тысяч отзывов), тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Если вы любите франшизу "Чужой" – вам точно понравится новинка. Кажется, лента взяла все лучшее от предыдущих частей, учла их ошибки, но также добавила свои изюминки. При этом создатели фильма порадовали фанатов несколькими отсылками к предыдущим фильмам, в частности, и к андроиду Эша из самого первого фильма.

Если вы скептически относиться к франшизе или вообще не смотрели предыдущие фильмы – вам тоже может быть интересно. Лента развивается динамично, а финальная часть вообще разрывает зрительный зал.

Ну и в дополнение – аудиовизуально это очень качественное и впечатляющее зрелище, особенно когда вы понимаете, что в основном это не компьютерная графика, а реальные съемки.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко