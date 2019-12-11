Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (фото, видео)

Артистка объяснила, почему согласилась обнажиться в клипе.

Известная украинская певица Злата Огневич снялась полностью обнаженной в клипе на народную песню "Чом ти не прийшов". Это первая видеоработа певицы, в которой она решилась на такой смелый шаг.

Ролик доступен на канале певицы в Youtube. "... Эта видеоработа стала мини-фильмом о жизни Златы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и которые проектируют много событий в нашей уже взрослой жизни", - говорится в описании клипа.

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"Я - открытый человек, люблю заниматься исследованием себя и своих глубин, стучать в подсознание. Я открытая для всяческих экспериментов, если это искусство в первую очередь. На сцене, в клипах, в кино возможно все. Я не раздеваюсь ради того, чтобы раздеться и показать, какая хорошая у меня фигура. Это совсем не про это. Это все про символы, как у того же Ларса фон Триера, где каждая деталь пропитана символизмом. Я за искусство в первую очередь, и мне нетрудно быть откровенной, если этого требует творчество", - комментирует выход новой видеоработы Злата Огневич.

Кроме выхода видеоработы "Чом ти не прийшов", уже в эту пятницу, 13 декабря, Злата Огневич презентует альбом украинских народных песен в авторской обработке под названием "Сила поколінь".

Ранее известная украинская певица Тина Кароль анонсировала новую дуэтную песню. Ее она споет с солисткой The Hardkiss Юлией Саниной.