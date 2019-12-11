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Тина Кароль выпустит дуэтную песню с украинской рок-дивой (фото)

10:42, 11 декабря 2019
Кино и музыка
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Кароль споет с Саниной / instagram.com/tina_karol

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Об этом она написала на своей странице в Instagram. "Я не боюся, теперь я — Вільна!". Встречай премьеру дуэтной песни и клипа поп-дивы Тины Кароль и рок-дивы Юлии Саниной", - говорится в сообщении.

Новая композиция выйдет на YouTube уже завтра, 12 декабря. Песня стала главным саундтреком к фильму "Віддана" (в кинопрокате с 16 января).

Ранее певица Тина Кароль и группа "Бумбокс" представили совместную песню "Безодня" и клип к ней.

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Теги: #Тина Кароль