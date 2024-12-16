'Важно то, как люди празднуют Новый год в нашей реальности', - психолог Екатерина Клюшниченко

Психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, как "обнулиться" перед Новым годом, как не испытывать чувство вины и как правильно загадывать желания.

Екатерина, расскажите, как справиться с тревогой и стрессом перед Новым годом, чтобы встретить его в хорошем настроении?

Накопившаяся усталость, обязательства и ожидания часто вызывают тревогу. Составьте "список реальности" — напишите, что действительно важно сделать, а что можно отложить или делегировать. Поставьте в приоритет не задачи, а своё состояние, праздник для себя, не для того, чтобы соответствовать ожиданиям других.

Дыхательные упражнения (4-7-8) помогут снять острую тревогу.

Видео дня

Что значит "обнулиться" к Новому году, и как это сделать без давления на себя?

"Обнулиться" — это дать себе разрешение отпустить устаревшие обязательства, ожидания, ограничивающие убеждения. Для этого можно провести "ритуал обнуления": напишите на листе бумаги всё, что хотите оставить в прошлом году, и сожгите его (безопасно). Важно не принуждать себя к изменению, а позволить себе двигаться вперёд с признанием всех своих чувств, состояний, но при этом принимая то, что изменения в нашей жизни нечто постоянное.

Как подводить итоги года так, чтобы сосредотачиваться на успехах, а не на неудачах?

Хочу предложить 10 вопросов, которые помогут подвести итоги года и сосредоточиться на успехах, а не на неудачах:

1. Какие 3 самые важные победы я одержал(а) в этом году?

(Не только глобальные достижения, но и внутренние перемены, например, "научился(ась) говорить нет")

2. Какие трудности я преодолел(а) и как это помогло мне стать сильнее?

(Неудачи — это тоже опыт и ресурс. Что из этого опыта можно использовать в будущем?)

3. Какие новые навыки или знания я приобрёл(а) в этом году?

(Может быть, вы освоили новый инструмент, курс или научились справляться с эмоциями)

4. В чём я стал(а) более уверенным(ой) по сравнению с началом года?

(Подумайте о своих личных изменениях, которые заметны только вам)

5. Какие люди или события принесли мне радость и поддержку в этом году?

(Осознание поддержки и радостных моментов помогает сместить фокус на позитив)

6. Чему меня научили неожиданные события года?

(Иногда сюрпризы и кризисы дают больше уроков, чем можно было ожидать)

7. Что из своих планов я всё же реализовал(а), даже если это было непросто?

(Подчеркните моменты упорства и стойкости. Возможно, вы сделали больше, чем кажется)

8. Какие маленькие победы я забываю замечать?

(Победы — это не только крупные достижения. Умение заботиться о себе и отдыхать — это тоже успех)

9. Что я сделал(а) для своего эмоционального и физического здоровья?

(Сюда можно отнести отдых, улучшение сна, заботу о своём теле и психике)

10. Какие качества я развил(а) в себе за этот год?

(Это может быть терпение, доброта к себе, настойчивость, смелость или способность адаптироваться)

Ответы на эти вопросы помогут вам увидеть свой рост и достижения, даже если год был сложным. Фокусируйтесь не только на целях, но и на процессе изменений внутри себя.

Какие упражнения или практики помогут отпустить чувство вины за нереализованные планы уходящего года?

Вина – это про внутреннего критика, те обвинения к себе, которое вы выдвигаете. Разве быть к себе слишком строгим хорошо? Выход тут – это поддержка. Вы и так разочарованы, что не получили желаемого, так поддержите себя с помощью веры, корректировке планов и можно так же отыскать смыслы во всем, что происходило за этот период. Вы точно приобрели новые навыки.

Признание своих достижений и честность перед собой помогают уменьшить чувство вины. Быть "достаточно хорошим", "с верой в себя", а не "идеальным".

Как принять тот факт, что не все запланированное удалось выполнить, и не чувствовать из-за этого разочарования?

Планы - это ориентир, а не строгий контракт с жизнью. Разочарование происходит из-за завышенных ожиданий. Напомните себе, что вы сделали максимум в тех условиях, которые были. Попробуйте спросить себя: "Чему я научился, даже если не достиг цели?" Движение - это тоже результат.

Как правильно загадывать новогодние желания, чтобы они действительно сбывались?

Желания сбываются, когда они понятны и достижимы. Формулируйте их конкретно и измеримо: не "хочу больше денег", а "хочу зарабатывать на 20% больше", или указывайте конкретную сумму. Визуализируйте, как вы чувствуете себя, когда это желание уже сбылось. И не забывайте о "маленьких шагах" — даже одно действие на пути к цели уже приближает вас к успеху.

Как создать ощущение праздника, если вы находитесь вдали от дома и близких?

Создайте "своё место радости". Украсьте комнату, поставьте приятную музыку, приготовьте любимое блюдо или устройте вечерний видеозвонок с близкими. Важно дать себе внутреннее разрешение на праздник, даже если этот праздник сейчас похож на предыдущие. Мелочи, такие ка свечи или аромат мандаринов, запах ели творят чудеса.

Как праздновать Новый год в условиях войны и при этом не испытывать чувство вины за радость?

Новый год – это праздник радости, тепла, семейного уюта, традиций, передаваемых из поколения в поколение, веры в чудо. Разве не за эти ценности и не за нашу жизнь идет борьба сейчас? Борьба идет и за жизнь сейчас, а не только когда-то там в будущем. И действительно очень много агрессии, направленной друг на друга, сейчас из-за огромного количества боли. Поэтому очень сложно не испытывать тут чувство вины.

Мне кажется, что важно отмечать праздник жизни, но здесь имеет значение понимание человека, в какое время это происходит. Поэтому это нужно делать с уважением к тем, кто отдает жизнь, или у кого нет возможности праздновать.

Важно то, как именно люди празднуют Новый год, учитывая нашу реальность. Если это происходит с сохранением семейных традиций, ценностей самого праздника, уважением тех, кто на войне защищает наше спокойствие, то это будет действительно уместно. Конечно, фейерверки, употребление слишком много алкоголя и громкие ночные празднования сейчас - это не просто неуместно, но и неуважительно по отношению к окружению.

Что делать, если нет желания праздновать, но не хочется чувствовать себя "не в своей тарелке" среди других?

Если нет настроения, силой его притягивать вовсе не нужно. Сейчас очень много боли и горя, поэтому праздничного настроения может и не быть. Это нормально. Думаю, лучшим будет для человека, у которого нет праздничного настроения, позволить себе это чувствовать и прислушиваться к собственным внутренним потребностям.

Признайте свои чувства и подумайте, в какой роли вам комфортнее быть: активным участником, наблюдателем или временно уединиться. Можно сказать окружающим: "Сегодня я хочу быть с вами, но буду тихим наблюдателем". Это честно и уважительно к себе и другим.

Как настроить себя на позитивный лад, если кажется, что этот год был исключительно сложным?

Сложные годы учат нас стойкости. Попробуйте практику "3 момента силы" — вспомните три случая за год, когда вы справились с трудностями. Переключение фокуса с "я потерял(а)" на "я приобрёл(а) опыт" помогает изменить взгляд на происходящее.

Можно ли выстроить новогоднюю традицию, которая будет приносить радость даже в сложных обстоятельствах?

Начните новую традицию, исходя из того, что сейчас доступно. Это может быть вечер благодарности, просмотр фильма или написание письма будущему себе. Главный критерий — чтобы эта традиция дарила тепло и её можно было повторять каждый год. Пусть она будет вашей "тихой радостью".

Как говорить с близкими о своих переживаниях и сложностях, если Новый год встречаете отдельно?

Начните разговор с фразы: "Мне важно поделиться с тобой тем, что у меня на душе". Говорите о себе, а не о чужих ожиданиях. Признание своих чувств открывает путь к поддержке. Используйте видеосвязь или текстовые сообщения с теплыми словами — это укрепляет связь, даже если вы на расстоянии.

Что делать, если праздник ассоциируется с утратами или тяжелыми воспоминаниями?

Дайте место своим чувствам, не скрывайте их. Можно провести ритуал памяти — зажечь свечу или рассказать о светлом воспоминании, связанном с тем, кого вы потеряли. Отыщите тех людей, кто будет готов побыть рядом с вами и поддержать вас. Утраты легче пережить, когда они "прожиты", а не "вытеснены". Позвольте себе грустить, но не забывайте о жизни вокруг вас.

Как адаптировать планы на Новый год, если внешние обстоятельства нарушили привычный порядок?

Гибкость — это способность находить новый способ сделать что-то важное. Спросите себя: "Что из моего плана ещё можно воплотить по-другому?" Часто праздник можно адаптировать: не встречать в большом кругу, а устроить уютный вечер вдвоём. Важны не декорации, а смысл, который несет сам праздник.

Какие практические советы помогут поддерживать внутреннюю гармонию в праздничные дни, несмотря на все сложности?

• Держите фокус на мелких радостях: запах кофе, зимние прогулки, уютные вечера с пледом.

• Ограничьте влияние внешних стрессоров: меньше новостей, социальных сетей и негативных разговоров.

• Создайте "уголок ресурса" — место или действия, которые дают вам ощущение безопасности (например, чай с любимым вкусом).

• Дышите глубже: осознанное дыхание (вдох на 4 счёта, выдох на 6) успокаивает нервную систему.

• Помните, что радость бывает тихой.