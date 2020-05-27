Сочно-ароматный торт с клубникой: как приготовить эффектный десерт

Такой невероятный торт станет настоящим украшением праздничного стола, или же можно порадовать им родных.

Клубничный торт – очень вкусный, воздушный и необычайно красивый десерт, который прямо-таки тает во рту.

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В сезон сбора невероятно ароматной клубники было бы грехом не приготовить из нее какую-нибудь выпечку. К тому же такой торт, кроме того, что бесподобно вкусный, еще и очень изысканный и эффектный.

Летний, сочный и ароматно-клубничный торт будет настоящим украшением праздничного стола, а также станет прекрасным сладким дополнением к чаепитию в семейном кругу или с друзьями.

Бисквитный торт с клубникой и взбитыми сливками

Для бисквита

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар – 90 г

Мука пшеничная – 45 г

Порошок Какао – 18 г

Для крема

Сливки 35% – 600 мл

Сгущенное молоко – 5 ст.л.

Желатин порошковый – 1,5 ст.л.

Вода – 50 мл

Дополнительно

Клубника свежая – 200 г

Сначала готовим бисквит. Белки отделим от желтков. Взбиваем белки с щепоткой соли. Как только стала появляться пенка, по 1 ст.л. добавляем сахар. Взбиваем до устойчивых пиков – то есть до тех пор, чтобы в случае, когда перевернуть сосуд, белки не выпадали.

Добавляем по 1 желтку, взбивая массу после каждого. Затем всыпаем муку, смешанную с какао. Аккуратно перемешать, стараясь как можно меньше осадить тесто.

Выкладываем тесто в форму (диаметр 18 см), дно которой застелено пергаментом. Смазывать маслом не надо.

Выпекаем в разогретой до 170°C духовке минут 30-40. Ориентироваться нужно по своей духовке.

Как только бисквит будет готов, вынимаем его из духовки и переворачиваем дном кверху, и в таком виде остужаем. Таким образом бисквит точно не опадет.

Когда бисквит полностью остынет, начинаем готовить крем. Желатин заливаем водой, размешиваем и отставляем в сторону.

Затем взбиваем охлажденные сливки до уверенных пиков. Здесь важно не переусердствовать, иначе можно получить сыворотку и масло вместо крема.

Сбив сливки, добавляем сгущенное молоко. Также добавляем предварительно растопленный в воде желатин, который затем нагрели на водяной бане.

Взбиваем, чтобы все объединилось – делать это надо быстро, потому что крем быстро схватывается, и будет комочками.

Бисквит разрезать на 3 части. На нижнюю нанести часть крема, поверх крема – клубнику, нарезанную пластинами. Так собираем весь торт. Верхняя часть бисквита должна быть без клубники.

Обмазываем торт со всех сторон кремом. Можно украсить по собственному желанию. Убираем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше – на ночь.

Йогуртовый торт с клубникой

Для бисквита

Яйца – 3 шт.

Сахар – 200 г

Мука – 160 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Для йогуртового слоя

Йогурт клубничный – 900 г

Желатин – 45 г

Вода кипяченая холодная – 150 мл

Клубника – 600 г

Сахар – 200 г

Для обсыпки

Кокосовая стружка – по желанию

Для приготовления бисквита взбить яйца с сахаром до побеления массы, добавить просеянную с разрыхлителем муку. Аккуратно вмешать муку в яичную массу.

Форму диаметром 22-24 см застелить пергаментом и вылить тесто.

Разогреть духовку до 180°C и печь бисквит 30-35 минут. Готовность бисквита проверить деревянной шпажкой и нажав пальцем на поверхность, она должна пружинистой. Бисквит переложить на решетку и остудить.

Желатин высыпать в пиалу и залить холодной водой для набухания на 30 минут. Помыть и порезать клубнику.

Йогурт следует немного прогреть на водяной бане. Набухший желатин переложить в ковш и прогреть на огне до растворения, но не кипятить. Струйкой вливать желатин в теплый йогурт и хорошо размешивать – до слияния в однородную массу. Также добавить сахар по вкусу.

Когда бисквит остынет, разрезать его на 2 части. Взять плоскую тарелку и ободок от формы, в которой выпекался бисквит. Положить бисквит в центр тарелки, затем поставить на место и разложить по кругу нарезанную клубнику. Часть клубники разрезать слайсами – для круга, а остальные клубники, более мелкую, разрезать произвольно.

На бисквит выложить немного клубники и залить ее йогуртовой массой. Поставить в холодильник на 20 минут.

Вторую часть бисквита нарезать небольшими кубиками. В йогуртовую массу выложить кусочки бисквита и оставшуюся клубнику. Аккуратно перемешать.

Достать форму из холодильника и вылить в нее остальную йогуртовою смесь. Сверху можно посыпать торт кокосовой стружкой и украсить клубникой. До полного застывания торт убираем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Когда все хорошо застынет, аккуратно пройтись по ободку ножом и снять его. Теперь можно разрезать его ножом и наслаждаться невероятно вкусным тортом.

Торт "Фрезье"

Для бисквита

Яйца – 3 шт

Сахар – 100 г

Мука – 50 г

Ванильный сахар – 10 г

Крахмал картофельный – 25 г

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Для крема

Молоко – 900 мл

Яйца – 3 шт

Масло сливочное – 50 г + 150 г для взбивания 200 г

Сахар – 300 г

Ванильный сахар – 10 г

Мука – 25 г

Крахмал картофельный – 25 г

Желатин – 2 ст.л.

Вода для желатина – 75 мл

Для пропитки

Вода – 75 мл

Сахар – 50 г

Для начинки

Клубника – 600-800 г

Для оформления

Шоколад черный – 100 г

Готовим бисквит. Яичные белки аккуратно отделяем от желтков. Белки взбиваем до получения пышной белой массы.

Постепенно всыпаем к белкам половину нормы сахара, продолжаем взбивать белки с сахаром до уплотнения и устойчивых пиков. Чтобы проверить готовность взбитых белков, наклоняем или переворачиваем миску. Масса правильной консистенции должна оставаться неподвижной.

В другой посуде к желткам добавляем оставшийся сахар и ванильный сахар. Взбиваем миксером желтки с сахаром до момента значительного осветления массы и увеличения объема (около 4-5 минут).

К белкам постепенно, порциями, вводим желтки и аккуратно перемешиваем легкими движениями от низа к верху.

Отдельно соединяем муку, крахмал и разрыхлитель, просеиваем через мелкое сито.

Постепенно вводим сухую смесь к яичной массе, движением снизу вверх.

Вымешиваем бисквитное тесто очень аккуратно, чтобы оно осталось пышным и не осело.

Противень застилает бумагой для выпечки. Размещаем на него кольцо от разъемной формы диаметром 22-24 см. Выливаем в форму половину теста.

Выпекаем бисквит в хорошо разогретой духовке при температуре 180°C 10-15 минут (до "сухой спички"). Тоже самое и с остальным тестом.

Выпеченные бисквитные коржи охлаждаем.

Готовим заварной крем. Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем половину порции сахара, ванильный сахар. Отправляем на плиту и доводим молочную смесь до кипения.

В отдельной емкости соединяем яйца, крахмал, муку и оставшийся сахар. Энергично растираем смесь венчиком.

Затем тонкой струйкой постепенно вливаем в яичную смесь горячее молоко, интенсивно перемешивая массу.

Переливаем полученную смесь обратно в кастрюлю. Отправляем на медленный огонь. Все время непрерывно размешиваем массу (особенно на дне).

Как только заварной крем начнет закипать (на поверхности будут появляться пузырьки воздуха), снимаем с плиты. Добавляем в горячую массу 50 г мягкого сливочного масла, перемешиваем до полного растворения, затем полностью охлаждаем заварной крем.

Готовим сахарный сироп для пропитки бисквита. Смешиваем воду с сахаром, доводим до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится, затем даем сиропу полностью остыть.

Для крема муслина взбиваем 150 г мягкого сливочного масла до побеления и пышности, затем постепенно, порциями, вводим остывший заварной крем и взбиваем миксером до однородности.

Желатин заливаем 75 мл предварительно прокипяченной холодной воды. Оставляем для набухания. Набухший желатин прогреваем до растворения на водяной бане или другим удобным способом. Но ни в коем случае не кипятить.

Вливаем теплую желатиновую массу тонкой струйкой в крем муслин и активно взбиваем с помощью миксера до однородного состояния.

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Собираем торт "Фрезье". Стенки разъемной формы прокладываем пергаментной бумагой. Делаем бумажные бортики с запасом, потому что торт будет выше формы.

На дно укладываем нижний бисквитный корж, пропитываем его сахарным сиропом.

Клубнику предварительно нужно промыть и обсушить (лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера). Разрезаем ягоды клубники пополам.

Выкладываем половинки ягод вплотную по бортику формы.

Выкладываем на корж немного крема. В центр торта раскладываем целую клубнику, будто вдавливая ягоды в крем-прослойку.

Сверху выкладываем крем и очень тщательно заполняем кремом промежутки между ягодными половинками. Немного крема оставляем для верхнего коржа.

Накрываем вторым бисквитным коржом, слегка придавливаем, пропитываем его сахарным сиропом. Сверху наносим оставшийся крем. Затем убираем бисквитный торт с масляно-заварным кремом и клубникой на ночь или на 6-8 часов в холодильник.

Как только верхний слой торта застынет, снимаем разъемный борт. Аккуратно отделяем бумагу. Посыпаем Клубничный бисквитный торт шоколадной стружкой. Украшаем полученный десерт свежей клубникой.

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