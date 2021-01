Эта рождественская песня известна во всем мире.

"Щедрик, щедрик" - это украинская рождественская песня, которая получила всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича.

История создания Щедрика

Песня "Щедрик" принадлежит к украинскому фольклору. Украинский композитор Николай Леонтович работал над редакцией народной песни много лет. Первый вариант обработки он представил в 1901 году и с тех пор регулярно писал новые редакции. Финальный пятый вариант исполнения Леонтович выпустил в 1919 году. В 1916 году песню впервые исполнил хор Киевского национального университета. "Щедрик" принес Леонтовичу мировую славу и известность. В 1922 щедривка была исполнена хором Александра Кошица в Нью-Йорке, после чего стала быстро распространяться по всем континентам.

В 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский представил англоязычный вариант песни Carol of the Bells. Этот текст щедривки сейчас известен во всех англоязычных странах. Песню Carol of the Bells можно услышать в таких фильмах, как "Гарри Поттер" и "Один дома", а также во многих мультсериалах. Carol of the Bells поют на Рождество многие американские семьи.

Текст песни

Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка,

Ста́ла собі́ ще́бетати,

Го́сподаря ви́кликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, -

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрик, щедрик - видео выступлений

Исполнение Тины Кароль с детским хором

Хор имени Веревки

Хоровое исполнение английской версии Carol of The Bells

Исполнение песни детским хором "Радість"

Литовский хор Bel Canto Choir

Группа THE HARDKISS - исполнение Юлии Саниной

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова