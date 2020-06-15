Как приготовить компот из черешни: рецепты ягодного напитка на зиму

Вкусный и ароматный компот из черешни на зиму – напиток на все случаи жизни!

Ягодные и фруктовые компоты, приготовленные в домашних условиях, – замечательные заготовки на зиму. Одной из таких вкусных заготовок является компот из черешни.

Компот из черешни – вкусный, довольно насыщенный и ароматный напиток, если сварить его правильно. А плотная, красивая и мясистая консервированная черешня подойдет также для украшения разнообразных десертов.

Компот из черешни на зиму

Черешня - 200 г

Сахар - 70 г

Лимонная кислота - 1 г

Вода - 0,75 л

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Черешню для приготовления компота можно использовать любого сорта. Главное, чтобы ягоды были хорошо спелыми и сладкими, но не перезрелыми. Перебирать черешню и удалить испорченные ягоды. Тщательно ее промыть и откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода.

Ягоды черешни положить в заранее подготовленные банки (промытые и простерилизованные), заполняя ими примерно треть всей емкости. Вскипятить воду и осторожно, чтобы не лопнуло стекло, тоненькой струйкой залить кипятком черешню в банках до самого горлышка. Банки накрыть стерильными крышками и оставить на 15 минут.

В эмалированную кастрюлю всыпать сахар и лимонную кислоту. Слить в кастрюлю воду из банок с черешней, положить на огонь. Довести сироп до кипения, помешивая ложкой, чтобы сахар полностью растворился.

Залить кипящим сиропом черешню в банках, сразу закрутив банки крышками. Перевернуть вверх дном, укутать теплым полотенцем и оставить при комнатной температуре до полного охлаждения. Затем положить компот на хранение в прохладное место.

Компот из белой черешни

Ингредиенты дна на 3-литровую банку

Вода - 2,7 л

Черешня - 700 г

Сахар - 300 г

Вода - 150 мл

Молотая корица - 0,5 ч. л.

В холодную воду положить молотую корицу и дать закипеть, затем на маленьком огне варить 5 минут. После чего процедить через 2 слоя марли.

В кастрюлю с водой добавить коричневый отвар, сахар и, как только все это закипит, – всыпать черешню. После того, как кипение возобновится, поварить еще 3 минуты.

Перелить компот в стерильную банку и закатать стерильной крышкой. Затем перевернуть банку до полного остывания.

Компот из черешни и черной смородины

Вода - 1 л

Черная смородина - 300 г

Черешня - 200 г

Сахар - 300 г

Вымыть и простерилизовать банки, крышки прокипятить в воде в течение 5 минут. Черную смородину и черешню перебрать, а затем хорошо вымыть.

Всыпать в каждую банку по 100 грамм черешни. Затем всыпать в каждую банку по 150 граммов черной смородины.

Влить в кастрюлю воду, всыпать сахар. Поставить кастрюлю на огонь и дать сахарному сиропу закипеть. После закипания проварить сироп пару минут на среднем огне. Банки с черной смородиной и черешней заполнить горячим сиропом до самого верха и прикрыть крышками.

Чтобы банки не лопнули в процессе стерилизации, на дно кастрюли можно поместить полотенце, сложенное в несколько раз. Налить в кастрюлю теплую воду и поставить банки на средний огонь. Стерилизовать банки с компотом 15 минут с момента закипания воды в кастрюле.

После окончания процесса стерилизации достать банки с компотом, закрутить крышками, перевернуть вверх дном, а затем укутать, дать им полностью остыть и положить в кладовку.

Компот из черешни с лимоном

Черешня - 120 г

Лимон - 1/3 часть

Сахар - 100 г

Вода - 400 мл

Ягоду перебрать и промыть, косточку вынимать не нужно.

Приготовления сиропа. В воду добавить сахар и поставить на огонь. Сироп нужно довести до кипения.

Тем временем можно подготовить банки и крышки. Внутрь металлического чайника сложить крышки для кипячения, поверх них положить банку. Положить чайник на огонь и стерилизовать крышки и банка, пока вода кипит в течение 5 минут.

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Порезать лимон тонкими кружочками, а затем еще пополам. Заполнить банки черешней на треть. Горячим сиропом залить банку доверху.

Прикрыть банку крышкой, после чего простерилизовать на водяной бане. В кастрюле подогреть воду до теплого состояния (чтобы не было разницы с температурой банки). На дно положить подставку.

На подставку положить банку и отправить на огонь. От начала кипения воды в кастрюле стерилизовать поллитровые банки 10 минут, литровые – 15 минут, трехлитровые – 20 минут.

Закрутить крышки до конца, перевернуть банки. Хранить заготовленный на зиму компот из черешни с лимоном можно в обычных квартирных условиях.

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