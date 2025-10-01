Интересный праздник День казачества посвящен казацкой эпохе в истории Украины.

Ежегодно в октябре проводится День казачества, посвященный чествованию мужества казаков и влияния их традиций на украинскую культуру. Казацкая эпоха - один из самых интересных периодов нашей истории, вызывающий гордость у украинцев. Быть потомками таких мужественных героев - большая честь.

Мы рассказали интересные факты о запорожских казаках и объяснили, что это за праздник и почему его дата изменилась.

Когда День казачества в 2025 году

Казаками называли свободных людей, которые занимались военным делом, торговлей и ремеслами, а также образовывали собственные вооруженные формирования и защищали территории от захватчиков. Они имели собственный кодекс чести, богатую культуру, ценили мужество и побратимство. Самым известным их лагерем на территории Украины считается Запорожская Сечь, где сейчас находится Музей украинского казачества.

Официально День казачества был учрежден в 1999 году, а датой празднования выбрано 14 октября - православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Запорожские казаки, которые были ревностными православными, очень почитали Божью Матерь и считали ее своей покровительницей.

В 2023 году прошла реформа церковного календаря. ПЦУ перешла на новый стиль, в котором Покрова отмечается 1 октября. Чтобы не нарушать традицию, День казачества тоже перенесли. Поэтому уже в третий раз мы будем праздновать его по новой дате. Также 1 октября наступает День защитников и защитниц Украины.

Как отмечается День украинского казачества

К празднику в Украине устраивают информационные мероприятия, викторины, исторические выставки на тему казачества. В школах проводятся тематические уроки, посвященные казакам и их фольклору. Музеи украинской истории объявляют день открытых дверей для посетителей.

Вкусной традицией являются кулинарные фестивали с казацкими блюдами. На таком событии можно попробовать аутентичный кулеш, соломаху, тетерю или медовые шулики. Еще один веселый обычай праздника - конкурс гопака, где мужчины упражняются в лучшем исполнении танца.

Поскольку День казачества 2025 пройдет в условиях войны, праздничные мероприятия будут в основном сочетаться с военной тематикой.

Вас также могут заинтересовать новости: