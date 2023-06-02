Православный праздник сегодня, 2 июня - день памяти мученика Фалалея Эгейского
Фалалей жил в III веке, в городе Эгеи. Сам он был врачом и исповедовал христианскую веру, за что и попал в немилость. Сначала его преследовали в Ливии, и Фалалею пришлось переехать, но и на новом месте ему не дали покоя.
18-летнего Фалалея схватили и требовали отречься от веры, а после его отказа присудили повесить его на дереве вниз головой. Но Божий промысел сработал таким образом, что палачи, принявшие христианскую веру, вместо врача повесили кусок дерева. Палачей тут же казнили, а Фалалея приказали утопить. Но и это не удалось: святой чудесным образом избежал смерти. В конечном итоге христианина казнили.
Мощи святого Фалалея сейчас находятся в Константинополе, в церкви святого Агафоника и исцеляют людей, которые приезжают туда.
Какой сегодня праздник - народные приметы 2 июня
По приметам этого дня определяли, каким будет урожай:
- лягушки громко квакают - огурцы хорошо уродят;
- ясный рассвет - быть плохому урожаю, рассвет в облаках - щедрому;
- если 2 июня дождь - через полгода пойдет снег;
- пчелы жалят - будет непогода и ливни;
- дождливый день сегодня - с середины месяца будет сухо.
В это время наши предки сажали огурцы и другие овощи. Народный праздник 2 июня называется Фалалей Огуречник, Фалалей-грядочник.
Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 2 июня
На святого Фалалея запрещается:
- злиться и ругаться, ссориться - иначе не помиритесь до конца месяца;
- давать в долг деньги - они от вас уйдут;
- убивать пчёл - это к беде.
Сегодня также не советуют давать, дарить или продавать мёд - это к убыткам.
Что сегодня можно делать
Святого просили избавить от болезней, а также молились о хороших всходах. В этот день традиционно занимались огородными хлопотами: пололи сорняки, поливали грядки, высаживали овощи.