Какой сегодня православный праздник, о чем помолиться и что запрещается.

Православный праздник сегодня, 2 июня - день памяти мученика Фалалея Эгейского

Фалалей жил в III веке, в городе Эгеи. Сам он был врачом и исповедовал христианскую веру, за что и попал в немилость. Сначала его преследовали в Ливии, и Фалалею пришлось переехать, но и на новом месте ему не дали покоя.

18-летнего Фалалея схватили и требовали отречься от веры, а после его отказа присудили повесить его на дереве вниз головой. Но Божий промысел сработал таким образом, что палачи, принявшие христианскую веру, вместо врача повесили кусок дерева. Палачей тут же казнили, а Фалалея приказали утопить. Но и это не удалось: святой чудесным образом избежал смерти. В конечном итоге христианина казнили.

Мощи святого Фалалея сейчас находятся в Константинополе, в церкви святого Агафоника и исцеляют людей, которые приезжают туда.

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Какой сегодня праздник - народные приметы 2 июня

По приметам этого дня определяли, каким будет урожай:

лягушки громко квакают - огурцы хорошо уродят;

ясный рассвет - быть плохому урожаю, рассвет в облаках - щедрому;

если 2 июня дождь - через полгода пойдет снег;

пчелы жалят - будет непогода и ливни;

дождливый день сегодня - с середины месяца будет сухо.

В это время наши предки сажали огурцы и другие овощи. Народный праздник 2 июня называется Фалалей Огуречник, Фалалей-грядочник.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 2 июня

На святого Фалалея запрещается:

злиться и ругаться, ссориться - иначе не помиритесь до конца месяца;

давать в долг деньги - они от вас уйдут;

убивать пчёл - это к беде.

Сегодня также не советуют давать, дарить или продавать мёд - это к убыткам.

Что сегодня можно делать

Святого просили избавить от болезней, а также молились о хороших всходах. В этот день традиционно занимались огородными хлопотами: пололи сорняки, поливали грядки, высаживали овощи.

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