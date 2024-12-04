Публикуем лучшие новогодние рецепты из курицы, которые обязательно скрасят праздник.

Курица на Новый год 2025 - это сытный и недорогой вариант праздничного блюда. Правильно приготовленное куриное мясо получается сочным и аппетитным, с хрустящей корочкой. Такое блюдо станет главным на праздничном столе.

Мы рассказали, как готовится изысканная курица на Новый год, которая покорит всех гостей. Выбирайте рецепт себе по вкусу - с апельсинами, с шампанским или с картошкой.

Курица запеченная целиком с апельсинами

Ингредиенты:

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курица целая - 1 шт.;

апельсины - 2 шт.;

соевый соус - 4 стол. л.;

горчица - 1 стол. л.;

куркума - 1 чайн. л.;

паприка - 1 чайн. л.;

соль, перец по вкусу.

Апельсины промойте, из одного выжмите сок. Смешайте с соевым соусом, горчицей, паприкой и куркумой. Полейте этим маринадом курицу со всех сторон и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 1 час. Второй апельсин почистите, нарежьте мякоть кубиком и положите внутрь тушки. По желанию также можно добавить овощи или крупы.

Разогрейте духовку до 180°. Поместите мясо в рукав для запекания и завяжите с двух сторону. Запекайте курицу в духовке целиком 60 минут. Затем разрежьте пакет, полейте тушку соком и готовьте ещё 30 минут до появления румяной корочки.

Тушеная курица в шампанском

Ингредиенты:

куриное филе - 500 г;

шампанское - 120 мл;

грибы - 400 г;

лук - 1 шт.;

сливки 20% - 150 мл;

подсолнечное масло - 2 чайн. л.;

сливочное масло - 2 стол. л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Разрежьте филе вдоль на тонкие широкие куски. Грибы нарежьте пластинками, лук - мелким кубиком. Посыпьте курицу солью и любимыми специями и обжарьте на подсолнечном масле по 3-5 минут с каждой стороны.

В той же сковороде растопите сливочное масло, выложите лук и грибы. Жарьте 5 минут. Затем влейте шампанское, посолите и поперчите и готовьте на среднем огне 10 минут без крышки. Влейте в сковороду сливки и готовьте ещё 3 минуты. Выложите мясо в соус и тушите под крышкой 5 минут на маленьком огне.

Курица с картошкой в духовке

Ингредиенты:

курица - 1 шт.;

картошка мелкая - 12 шт.;

болгарский перец - 1 шт.;

чеснок - 6 зубч.;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

кефир - 500 мл;

базилик сушеный по вкусу;

соль, перец, специи по вкусу.

Вымойте куриную тушку и обсушите бумажными полотенцами. Для маринада пропустите через пресс 3 зубчика чеснока, смешайте с кефиром и любимыми специями. Поставьте курицу в емкость с маринадом и оставьте минимум на 2 часа.

Для гарнира мелко порубите 3 зубчика чеснока, нарежьте перец соломкой, а картошку - четвертинками. Перемешайте овощи, посолите и поперчите, заправьте маслом. На противне для запекания с пергаментом красиво разложите овощи, положите курицу и запекайте в духовке 60 минут при 180°.

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