Рецепты салатов с кальмарами к новогоднему столу
Салаты с кальмарами на Новый год — это второе по значимости блюдо на новогоднем столе после знаменитой Селедки под шубой. Ведь салаты из морепродуктов не только очень вкусные, но и полезные. Кальмары очень просто и легко готовить, а главное - они низкокалорийные.
Салат с кальмарами, грибами и жаренным луком
Ингредиенты:
Лук - 2 штуки;
Яйца - 5 штук;
Морковь - 1 штука;
Сливочное масло -150 грамм;
Кальмары - 350 грамм;
Грибы "Маслята" - 300 грамм;
Майонез - 50 грамм;
Соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать маслята и на 10 минут поставить их варить. Затем слить воду, налить новую и варить ещё 10 минут. Когда маслята сварились, их нужно поджарить на сковородке на сливочном масле, примерно 15 - 20 минут.
Кальмары нужно почистить и варить в подсоленной воде после закипания не более 3 минут.
Далее режем лук и жарим на сковороде на сливочном масле (80 грамм) до золотистого цвета. Когда лук зажарился, кладём туда резаные кальмары и жарим около двух минут.
Далее режем яйца и вареную морковь кубиками.
Закидываем туда кальмары, добавляем соль и перец, грибы и заправляем майонезом (по вкусу). После этого все нужно перемешать.
Салат "Цезарь" с кальмарами
Ингредиенты на салат (на 4 порции)
Тушка кальмара - 2 штуки;
Сухарики - 40 грамм;
Лимонный сок - 1-2 чайные ложки;
Капуста пекинская - 200 грамм;
Сыр тофу - 200 грамм;
Масло оливковое - 2/3 стакана;
Горчица сладкая - 1 чайная ложка;
Чеснок - 1-2 зубчика;
Соль, перец черный молотый - по вкусу
Как приготовить салат "Цезарь" с кальмарами
Сначала тушки кальмаров необходимо разморозить и помыть. Вскипятить чайник. Залить кальмаров кипятком, довести до кипения, отварить до готовности в подсоленной воде (около 3 минут).
Откинуть кальмаров на дуршлаг. Охладить. Нарезать кальмаров соломкой.
Открыть пачку сухариков из белого хлеба.
Нарезать кусочками пекинскую капусту или листья салата.
Сыр нарезать небольшими кубиками.
Чеснок почистить и растереть с солью и перцем. Затем добавить горчицу, оливковое масло, лимонный сок и немного постного майонеза. Хорошо взбить. Должен получиться однородный соус консистенции жидкой сметаны.
Все ингредиенты выложить в миску. Салат "Цезарь" с кальмарами заправить соусом и хорошо перемешать. Салат готов.