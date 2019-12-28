Рецепты салатов с кальмарами к новогоднему столу

Кальмары очень просто и легко готовить, а главное - они низкокалорийные.

Салаты с кальмарами на Новый год — это второе по значимости блюдо на новогоднем столе после знаменитой Селедки под шубой. Ведь салаты из морепродуктов не только очень вкусные, но и полезные. Кальмары очень просто и легко готовить, а главное - они низкокалорийные.

Салат с кальмарами, грибами и жаренным луком

Ингредиенты:

Лук - 2 штуки;

Яйца - 5 штук;

Морковь - 1 штука;

Сливочное масло -150 грамм;

Кальмары - 350 грамм;

Грибы "Маслята" - 300 грамм;

Майонез - 50 грамм;

Соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать маслята и на 10 минут поставить их варить. Затем слить воду, налить новую и варить ещё 10 минут. Когда маслята сварились, их нужно поджарить на сковородке на сливочном масле, примерно 15 - 20 минут.

Кальмары нужно почистить и варить в подсоленной воде после закипания не более 3 минут.

Далее режем лук и жарим на сковороде на сливочном масле (80 грамм) до золотистого цвета. Когда лук зажарился, кладём туда резаные кальмары и жарим около двух минут.

Далее режем яйца и вареную морковь кубиками.

Закидываем туда кальмары, добавляем соль и перец, грибы и заправляем майонезом (по вкусу). После этого все нужно перемешать.

Салат "Цезарь" с кальмарами

Ингредиенты на салат (на 4 порции)

Тушка кальмара - 2 штуки;

Сухарики - 40 грамм;

Лимонный сок - 1-2 чайные ложки;

Капуста пекинская - 200 грамм;

Сыр тофу - 200 грамм;

Масло оливковое - 2/3 стакана;

Горчица сладкая - 1 чайная ложка;

Чеснок - 1-2 зубчика;

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Как приготовить салат "Цезарь" с кальмарами

Сначала тушки кальмаров необходимо разморозить и помыть. Вскипятить чайник. Залить кальмаров кипятком, довести до кипения, отварить до готовности в подсоленной воде (около 3 минут).

Откинуть кальмаров на дуршлаг. Охладить. Нарезать кальмаров соломкой.

Открыть пачку сухариков из белого хлеба.

Нарезать кусочками пекинскую капусту или листья салата.

Сыр нарезать небольшими кубиками.

Чеснок почистить и растереть с солью и перцем. Затем добавить горчицу, оливковое масло, лимонный сок и немного постного майонеза. Хорошо взбить. Должен получиться однородный соус консистенции жидкой сметаны.

Все ингредиенты выложить в миску. Салат "Цезарь" с кальмарами заправить соусом и хорошо перемешать. Салат готов.