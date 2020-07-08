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Назван самый скрытный знак Зодиака

09:19, 08 июля 2020
Астрология
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Астрологи назвали Рака самым скрытным знаком / фото rabstol.net

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый скрытный, пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Рак. Они скрывают множество вещей, прячут в своей крепости-панцире истинные чувства и истинное отношение к тому или иному, а делиться всем этим готовы, вероятно, только с самыми близкими людьми. 

Частенько мы представляем себе Рака как милое и добродушное существо, испытывающее сильные чувства к членам своей семьи и к родине. Однако ангелами их назвать порой бывает сложно. Они любят манипулировать другими, что сразу и не распознаешь.

Ранее астролог Наталья Коляда рассказала, каким знакам Зодиака в июле повезет с деньгами.

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Теги: #астролог#Гороскоп