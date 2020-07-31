Усталость у Тельцов и приятные перемены у Скорпионов: астролог составила гороскоп на август для всех знаков Зодиака

Василиса Володина рассказывает, чем ознаменуется последний летний месяц для разных знаков Зодиака.

Август принесет судьбоносные перемены, которые, ворвавшись в жизнь, изменят ее до неузнаваемости.

Василиса Володина рассказывает, чем ознаменуется последний летний месяц для разных знаков Зодиака, пишет slovofraza.

Овен

Месяц может оказаться утомительным из-за обилия текущих дел и задач. Но есть и хорошие новости: глубоко внутри возникнет новое движение жизненных сил. Астрлологи советуют уловить этот тихий звук: так начинают вибрировать рельсы до того, как покажется поезд. Это предчувствие периода удачи, приближения новых возможностей. Чтобы не упустить их, Овнам необходимо сохранять позитивный взгляд на себя и окружающий мир, культивировать добрые мысли, избегая проявления жалости, зависти, обиды и прочего «душевного мусора».

Тельцы могут провести август, испытывая усталость, злость и лень. Правда, справиться с деструктивными эмоциями будет очень легко: стоит чаще контактировать с природой. Эти меры самопомощи помогут в текущих делах, поскольку повысят не только энергетику, но и мотивацию. Если цели и планы на месяц были составлены правильно, уже в первых числах августа небесные светила заложат почву для их исполнения и позволят взять желаемое авансом.

Близнецы

Астролог обращает внимание Близнецов на финансовые возможности — в августе они дают хорошую возможность сформировать базу для благополучия и процветания. От звезд будет поступать много полезной информации, энергетики и мотивации. Самое главное — детально проверять все формальные аспекты будущих проектов и сделок: где возможно, нужно заранее «подстелить соломку», предусмотреть энергетическую защиту от разрушительных влияний и действий окружающих.

Рак

Ракам в августе опасно терять самоуверенность. Василиса Володина сообщает, что может очень испугать перспектива взяться за какое-то новое дело, продвинуть свои идеи. Планеты не прочь сбить Раков с пути и расшатать опоры, поэтому не стоит терять равновесие, поддаваться провокациям и негативу. Это может лишить не только уверенности в себе, но выгодных возможностей поднять социальный или духовный статус. Не стоит идти на поводу у сомнений и страха: на деле все окажется не таким страшным, как рисовало воображение.

Лев

В августе у Львов перемены будут толпиться на пороге, поскольку нарастет ритм событий. Астролог советует пересмотреть или уплотнить список дневных задач: активная деятельность не только принесет долгожданный успех, но и существенно прибавит внутренних сил, особенно если энергетика на нуле. Правда, за всеми перспективами остро встанет вопрос личных границ в отношениях. Важно смотреть на ситуацию трезво и уважать мнение других людей: чужой взгляд на вещи может дать ценные озарения.

Дева

Девам астролог советует встретить август, занявшись генеральной уборкой не только дома, но и своей жизни. Это позволит освободиться от внешнего и внутреннего негатива. Как только появятся первые результаты, вернется отличное настроение, придет вдохновение для новых побед, пробудится внутренняя сила. В любой ситуации, даже самой безвыходной, приветствуется активность, позитивное мышление и творческий подход. Важно принимать решения без промедлений: даже если не получится добиться желаемого результата, удастся заработать необходимый опыт.

Весам в августе потребуется больше света, внимания и воздуха. Движение и общение — самые ценные ресурсы, которые в этом месяце будут доступны каждому. Только в динамике можно найти по-настоящему близких людей и укрепить с ними духовную связь. И напротив — бездействие чревато пустыми знакомствами и токсичными отношениями, которые не оставят ничего, кроме тяжести. По словам астролога, в августе не стоит начинать денежные операции и затевать дела с деньгами: займы, кредиты, смена работы — все это чревато крупными убытками.

Скорпион

Август принесет Скорпионам долгожданные перемены, которые будут одинаково приятны вне зависимости от их масштаба. Кто-то может вернуть долг или пригласить на прежнее место работы, безвозмездно помочь в нелегком деле или дать ценный совет. Правда, звезды попытаются привлечь Скорпионов к выполнению различных дел. Но не стоит становиться человеком, которые в суете дней забывает о своих собственных потребностях. Приоритет на конец лета — личные нужды и цели.

Стрелец

Месяц потребует от Стрельцов собранности и активных усилий. В приоритете новые идеи и дела, а удачу получит тот, кто будет начинать день правильно: большее успеет, первым узнает важные новости и получит подсказки звезд. Как только начнется работа над чем-то новым, важно держать свои мысли и планы при себе. Не стоит тратить энергию на разговоры, запрашивать чужое мнение, обсуждать шансы на успех. Астролог предлагает брать ответственность на себя, слушать свой голос — тогда и плоды будут принадлежать только вам.

Козерог

В августе Козероги могут попасть под обстрел нелестных отзывов недоброжелателей. Однако это мало скажется на репутации и делах. Самый лучший способ — игнорировать мнение сплетников и завистников и строить свою жизнь так, как считаете нужным. Звезды гороскопа советуют снизить планку ожиданий, дорожить моментами везения и принимать с благодарностью даже негативные проявления внимания. Если Козероги согласятся на такие уступки, то планеты принесут все возможности для улучшения жизни.

Водолей

Большой позитивный ресурс в августе Водолеям принесет общение со стихией Воздуха — даже если они просто проветрят квартиру или офис. Вместе с потоками воздуха придет и ветер долгожданных перемен. Другой важный момент месяца — деньги. В августе благоприятно их пересчитывать, планировать бюджет, изыскивать дополнительный заработок — такие действия откроют финансовый поток и помогут выбраться из кредитной ямы. В плане работы лучше сделать небольшой перерыв, освободив время на общение, обмен мнениями и информацией.

Рыбы

Рыбы рискуют пережить в августе сильное потрясение из-за любовной, финансовой или личной драмы. Вероятны критические моменты в работе, волнения в связи с личной жизнью, преодоление препятствий, тревоги за детей и близких. Астролог советует подождать до осени с новыми начинаниями и радикальными переменами в судьбе. Сейчас куда полезнее направить всю энергию на решение текущих проблем — или занять оборонительную позицию, чтобы в случае необходимости отразить угрозу и натиск звезд.

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