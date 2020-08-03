Гороскоп на 4 августа: что ждет Овнов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Астрологи советуют быть сдержанными, чтобы не стать провокаторами конфликтов.

Гороскоп на вторник, 4 августа 2020 года, предусматривает сложный день для Водолеев, Стрельцов и Весов. Львам советуют не принимать важных решений.

Астрологи советуют быть сдержанными, чтобы не стать провокаторами конфликтов, пишет slovofraza.

Овен

Этот день проведите в окружении единомышленников. Вам могут прийти в голову интересные идеи, поэтому постарайтесь в будущем их воплотить. Во второй половине дня не делайте необдуманных шагов, а лучше попробуйте немного отдохнуть. Поговорите с любимым человеком о том, что вас больше всего беспокоит.

Тельцам руководитель этого дня даст важный совет, поэтому прислушайтесь к нему. Во второй половине дня постарайтесь разобраться в своих недостатках и исправить их. Вечером найдите возможность для духовных размышлений и практик.

Близнецы

Старайтесь не попадаться завтра на глаза своему руководству. Ваши враги плетут интриги за вашей спиной, так что будьте осторожны. Попробуйте найти общий язык и договориться со своими конкурентами. Также вас ждет известие от дальних родственников.

Рак

В первой половине дня сосредоточьтесь на выполнении важного задания. Не обращайте внимания на мелкие показатели и недостатки коллег. Вероятно, ваши партнеры предложат вам новые идеи заработка. Используйте свои деловые связи и авторитет для достижения быстрых результатов.

Лев

Львам надо навести порядок в рабочей документации. Не накапливайте рутинную работу, выполняйте свои задачи постепенно. Не торопитесь завтра принимать решения, пока не разберетесь до конца в ситуации. Вечером можете отправляться в гости к друзьям.

Дева

Этот день принесет вам радость и приятные впечатления. Откажитесь от выяснения отношений и критики своих коллег. Свободное время посвятите помощи близким и пожилым родственникам.

Весам 4 августа придется преодолеть множество препятствий и сложностей. Коллеги могут отказать вам в помощи. Не опускайте руки и перетерпите сложный момент. Чтобы избежать конфликта, попробуйте признать свои ошибки и исправить их.

Скорпион

Этот день принесет успех людям, которые относятся к сфере торговли. Обстоятельства выведут вас на путь успеха. Ваш труд будет вознагражден, поэтому вы получите больше, чем рассчитывали. Свободное время посвятите покупкам вещей для дома.

Стрелец

Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не создавать конфликтов. Ваш руководитель может выразить свое недовольство вашими действиями. Не стоит делать необдуманных поступков, лучше отпустите ситуацию.

Козерог

Утром вас ждет приятная встреча со старым другом. Астрологи советуют задуматься над новыми способами ведения дел. Свободное время посвятите освоению новой информации и повышению своего профессионализма.

Водолей

Первая половина дня будет довольно сложной. Вам придется обратиться за помощью к руководителю. Старайтесь не откладывать решение важного вопроса, действуйте настойчиво.

Рыбы

4 августа вы справитесь со всеми поставленными перед собой задачами. Ваши успехи публично отметит влиятельный человек. Однако звезды не советуют подписывать важные документы и заключать сделки. Доверяйте своей интуиции и профессиональному опыту, и тогда расходов не будет.

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