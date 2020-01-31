Астрологи рассказали, кому завтра по-настоящему улыбнется удача

Один из знаков Зодиака в субботу ждет большая прибыль, считают астрологи.

Растущая Луна переходит в созвездие Тельца. Это время материального благополучия, почти всем знакам оно принесет финансовую стабильность.

Тем не менее, астрологи узнали, какому знаку по-настоящему улыбнется удача. Речь идет о материальном аспекте. Астродинамика этого знака имеет ярко выраженный денежный вектор, а значит, кое-кому в субботу, 1 февраля, предстоит получить большую прибыль, пишет НВ.

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Гороскоп на завтра: Рак

Раки любят свою работу, черпая вдохновение в процессе, а не результате. Поэтому Раки не так часто становятся по-настоящему богатыми, однако если уж это случилось, то наверняка исключительно заслуженно и с полным правом. Дело в том, что представители этого знака отличаются усердием, терпением, умением выполнять монотонную работу качественно и с полной отдачей.

1 февраля может стать знаковым днем в жизни Рака. Его прошлые заслуги будут высоко оценены влиятельными людьми, которые с удовольствием сделают выгодное предложение такому перспективному работнику. Если это произойдет, не скромничайте, просите оплату согласно своим навыкам и опыту. Поверьте, вы - ценный специалист и будущий работодатель в вас заинтересован не меньше, чем вы в нем.

Напомним, ранее астролог рассказала, что звезды приготовили каждому знаку Зодиака в феврале 2020.