Знак Зодиака Телец: полная характеристика и совместимость с другими знаками
Телец – второй знак Зодиака, период которого продолжается с 21 апреля по 21 мая.
Один из самых уравновешенных знаков Зодиака, его стихия – земля, символ – священная корова, плодородная земля и цветущий сад. Планета-покровитель – Венера. Камни-талисманы: амазонит или аметист, авантюрин или агат, яшма и кварц.
Основные черты характера, которые отличают Тельцов от остальных: терпеливость, трудолюбие, практичность, житейская мудрость, неторопливость, любовь к удовольствиям и упрямство.
Характеристика Тельцов
Читайте такжеОвен: полная характеристика знака ЗодиакаПредставители этого знака – созидатели и гурманы. Телец воплощает собой принцип любви к жизни и ее благам. Он умеет и любит работать, терпеливо создает себе комфортные условия для жизни. Терпение Тельца удивительно, ему трудно учиться чему-то новому и приспосабливаться к незнакомым условиям.
Телец несколько пассивный знак, который, скорее, ждет подходящего случая, чем активно охотится за возможностями. Способен долго и тяжело работать, самый трудолюбивый знак Зодиака, если найдет подходящий способ самовыражения.
Ярко выраженная практичность и житейская мудрость, неторопливость делает Тельца основательным домохозяином.
Это уравновешенные, спокойные и упрямые люди. Они славятся здравомыслием и практичностью. У них устойчивые взгляды на жизнь. Они ценят постоянство.
Мужчина Телец
Обычно мужчины, рожденные под знаком Тельца, терпеливые и спокойные. Но когда выдержке Тельца приходит конец, вы рискуете столкнуться с разъяренным быком. Его гнев бурный, но недолгий.
Появившись в малознакомом обществе мужчина, рожденный под знаком Тельца, мало проявляется. Он ведет себя тихо и практически не разговаривает. Его характер раскрывается в обществе проверенного окружения, где Телец становится душой компании.
Когда любит мужчина Телец, то ему свойственно проявлять рассудительность, спокойствие и здравый смысл. На жизнь он смотрит реалистично, приземленно. Однако, несмотря на некоторую сдержанность чувств, эмоций, это не мешает ему увлекаться чувственными аспектами любви и вести себя как истинный гурман в любовных отношениях.
Женщина Телец
Характер женщины Тельца очень спокойный. Это сдержанная, размеренная и вдумчивая женщина, которая никогда не позволит себе резкого словесного выпада или оскорбления в адрес другого человека. При этом не потерпит подобного отношения и к себе.
Внешняя красота ее гармонично сочетается с силой воли и ангельским терпением. Она редко выходит из себя и, как правило, эти вспышки гнева бывают кратковременными.
Представительницы этого знака отличаются особенной, царственной и спокойной грациозностью. Они наделены природным обаянием и приятными манерами.
Женщины этого знака Зодиака просто обожают шик и стремятся достичь благосостояния. Для пары они выбирают мужчин, который способен обеспечить ей безбедное существование и сможет удовлетворить все потребности.
Ребенок Телец
Это упорный, настойчивый, жизнерадостный и доброжелательный ребенок. Ваш малыш неравнодушен к музыке и очень практичен.
Дети Тельцы уверенно добиваются поставленной цели. Склад характера этого ребенка таков, что, приняв однажды решение, он будет настойчиво проводить его в жизнь.
Они неторопливы и даже медлительны по сравнению с другими детьми. Но это из-за того, что Тельцы – люди основательные, все делают тщательно, они просто не умеют спешить.
Совместимость с другими знаками
Наилучшая совместимость в любви и браке у Тельца со знаками земной стихии – Девами и Козерогами. Хорошая любовная совместимость с представителями зодиакальных знаков Рыбы и Рак.
Несовместимыми знаками для Тельца являются Лев и Водолей, хотя союз с Водолеем может быть полезен для карьеры, а со Львом – для эмоциональной поддержки.
Отношения с Близнецами могут дать им выгоду в финансовом плане. А для духовного развития будет плодотворным партнерство с Овном.