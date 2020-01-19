Знак Зодиака Телец: полная характеристика и совместимость с другими знаками

Основные черты характера, которые отличают Тельцов от остальных знаков, – терпеливость и трудолюбие.

Телец – второй знак Зодиака, период которого продолжается с 21 апреля по 21 мая.

Один из самых уравновешенных знаков Зодиака, его стихия – земля, символ – священная корова, плодородная земля и цветущий сад. Планета-покровитель – Венера. Камни-талисманы: амазонит или аметист, авантюрин или агат, яшма и кварц.

Основные черты характера, которые отличают Тельцов от остальных: терпеливость, трудолюбие, практичность, житейская мудрость, неторопливость, любовь к удовольствиям и упрямство.

Характеристика Тельцов

Читайте такжеОвен: полная характеристика знака ЗодиакаПредставители этого знака – созидатели и гурманы. Телец воплощает собой принцип любви к жизни и ее благам. Он умеет и любит работать, терпеливо создает себе комфортные условия для жизни. Терпение Тельца удивительно, ему трудно учиться чему-то новому и приспосабливаться к незнакомым условиям.

Телец несколько пассивный знак, который, скорее, ждет подходящего случая, чем активно охотится за возможностями. Способен долго и тяжело работать, самый трудолюбивый знак Зодиака, если найдет подходящий способ самовыражения.

Ярко выраженная практичность и житейская мудрость, неторопливость делает Тельца основательным домохозяином.

Это уравновешенные, спокойные и упрямые люди. Они славятся здравомыслием и практичностью. У них устойчивые взгляды на жизнь. Они ценят постоянство.

Мужчина Телец

Обычно мужчины, рожденные под знаком Тельца, терпеливые и спокойные. Но когда выдержке Тельца приходит конец, вы рискуете столкнуться с разъяренным быком. Его гнев бурный, но недолгий.

Появившись в малознакомом обществе мужчина, рожденный под знаком Тельца, мало проявляется. Он ведет себя тихо и практически не разговаривает. Его характер раскрывается в обществе проверенного окружения, где Телец становится душой компании.

Когда любит мужчина Телец, то ему свойственно проявлять рассудительность, спокойствие и здравый смысл. На жизнь он смотрит реалистично, приземленно. Однако, несмотря на некоторую сдержанность чувств, эмоций, это не мешает ему увлекаться чувственными аспектами любви и вести себя как истинный гурман в любовных отношениях.

Женщина Телец

Характер женщины Тельца очень спокойный. Это сдержанная, размеренная и вдумчивая женщина, которая никогда не позволит себе резкого словесного выпада или оскорбления в адрес другого человека. При этом не потерпит подобного отношения и к себе.

Внешняя красота ее гармонично сочетается с силой воли и ангельским терпением. Она редко выходит из себя и, как правило, эти вспышки гнева бывают кратковременными.

Представительницы этого знака отличаются особенной, царственной и спокойной грациозностью. Они наделены природным обаянием и приятными манерами.

Женщины этого знака Зодиака просто обожают шик и стремятся достичь благосостояния. Для пары они выбирают мужчин, который способен обеспечить ей безбедное существование и сможет удовлетворить все потребности.

Ребенок Телец

Это упорный, настойчивый, жизнерадостный и доброжелательный ребенок. Ваш малыш неравнодушен к музыке и очень практичен.

Дети Тельцы уверенно добиваются поставленной цели. Склад характера этого ребенка таков, что, приняв однажды решение, он будет настойчиво проводить его в жизнь.

Они неторопливы и даже медлительны по сравнению с другими детьми. Но это из-за того, что Тельцы – люди основательные, все делают тщательно, они просто не умеют спешить.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость в любви и браке у Тельца со знаками земной стихии – Девами и Козерогами. Хорошая любовная совместимость с представителями зодиакальных знаков Рыбы и Рак.

Несовместимыми знаками для Тельца являются Лев и Водолей, хотя союз с Водолеем может быть полезен для карьеры, а со Львом – для эмоциональной поддержки.

Отношения с Близнецами могут дать им выгоду в финансовом плане. А для духовного развития будет плодотворным партнерство с Овном.