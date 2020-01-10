Лунное затмение 10 января 2020: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

Лунное затмение в январе произойдет в зодиакальном знаке Рака.

Астрологи считают, что затмения обладают мощной энергетикой, и 10 января 2020 года произойдет одно из них.

Чем опасно лунное затмение в январе, что нельзя делать в этот день и как оно повлияет на знаки Зодиака, читайте на УНИАН.

Лунное затмение в январе: когда, дата

Затмение Луны произойдет 10 января в 21:07 по киевскому времени в зодиакальном знаке Рака. Наблюдать его смогут жители Европы, Азии, Африки и Австралии. Оно закрывает коридор затмений 2019-2020, который открыло солнечное затмение 26 декабря 2019 года.

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В чем особенность лунного затмения в январе 2020

Поскольку лунное затмение 10 января 2020 года происходит в созвездии Рака, которое отвечает за наш дом и семью, оно окажет влияние непосредственно на то, что происходит в доме, где мы живем. Это могут быть как связанные с домом события - ремонт, продажа, купля, - так и с теми, кто в нем живет (ссоры с родственниками, выяснение отношений).

Астрологи советуют в этот день разобраться со своими чувствами и эмоциями, заглянуть в свой внутренний мир. Также они говорят, что 10 января необходимо контролировать свои эмоции.

Этот день прекрасно подходит для самокопания и духовных практик, поэтому постарайтесь посвятить время себе.

Помните, что в дни затмений нельзя ссориться, впадать в депрессию, заниматься тяжелыми физическими упражнениями.

Как лунное затмение 10 января повлияет на знаки Зодиака

В первую очередь влияние лунного затмения на себе почувствуют представители четырех знаков Зодиака - Лев, Дева, Козерог и Рыбы.

Дева. Их то и дело будут преследовать 10 января неурядицы. Возможны конфликты с начальством. Также в день лунного затмения все будет идти не по плану.

Лев. Представителей этого знака Зодиака может ждать огромное разочарование финансами. Не бойтесь прислушиваться к советам родных и близких людей, они помогут найти выход из трудной ситуации.

Козерог и Рыбы. Этим знакам Зодиака будет очень трудно сосредоточиться на делах, их продуктивность оставляет желать лучшего. Причем "бомбить" будет по всем фронтам, не только на работе. Их планы могут срываться.