Гороскоп на август: астролог назвал 4 знака Зодиака, которым звезды сулят успех

Астролог говорит, что август будет более щадящим, чем июль. Он станет временем свадеб и легких поворотов судьбы.

После очень напряженного июля начинается благословенный август. Личные цели, устремления и интересы будут доминирующими в это время.

В благоприятном положении будет находиться Венера – планета любви и брака, что сделает август лучшим месяцем для оформления отношений и заключения брака. Последний месяц лета будет великолепен в этом отношении, особенно его вторая половина, говорит известный украинский астролог Влад Росс, пишет "Главред".

Гороскоп на август-2019: счастливчики

Гороскоп на август: Дева

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Представителям этого знака в августе будет фартить больше, чем кому-либо другому. Девам просто "попрет". Новые начинания, новые возможности и новые судьбоносные проекты – все это возможно в этот период у Дев. Поэтому они могут смело решаться на смену деятельности и места работы, особенно в середине месяца. Многое указывает на то, что именно 14-15 августа Девам нужно действовать. Я бы посоветовал этому знаку искать работу не после отпуска и отдыха, а именно в середине августа – у них будут блестящие возможности и для нахождения новой работы, и для карьерного продвижения, и для получения регалий и рангов. Их ждут выгодные финансовые вложения и вливания. Все будет замечательно у этого знака.

Гороскоп на август: Рыбы

Рыб в августе ждет блестящий успех в любовных делах. Женщины-Рыбы могут встретить и завязать отношения с миллионером или миллиардером. Именно в этот период у Рыб может случиться сама большая любовь за всю историю их жизни. Также август станет подходящим месяцем для бракосочетания Рыб. Кроме того, их ждут спонтанные удачные путешествия: на море, в горы – да куда угодно! Рыбам многое будет удаваться, особенно если они будут рисковать.

Гороскоп на август: Стрелец

Юпитер начнет директное движение во второй половине месяца, и с этого момента взмоют ввысь Стрельцы. Эта планета управляет Стрельцами, потому их ждет невероятный успех, удача и большие возможности. Если раньше им казалось, что в их жизни сплошная "непруха", то теперь все будет замечательно. Особенно удачными и продуктивными будут дальние поездки и путешествия, получение образования, заключение договоров и проведение финансовых операций. Все, что связано с дипломатией, ведением переговоров, заключением договоренностей и разрешения сложных ситуаций с бизнес-партнерами, будет складываться блестяще для Стрельцов. Единственное – у Стрельцов может пошаливать печень.

Гороскоп на август: Близнецы

Близнецов также ждет супер-период в августе. Прежде всего, это касается учебы, поступления в вузы, повышения квалификации. Также удачными будут эмиграция, переезды и покупка недвижимости. Кроме того, в это время Близнецы могут занять важные государственные посты. Близнецам будет везти.

Гороскоп на август-2019: лузеры

Гороскоп на август: Водолей

Меньше всего в августе будет фартить Водолеям. Потому что Уран – планета-управитель Водолея – изменит свое движение. Поэтому все планы и проекты Водолеев могут пойти "коту под хвост". Все может происходить совершенно не так, как они ожидали и планировали. Например, возможен срыв отпуска, поездок, важных контрактов и договоренностей. Также есть риск обанкротиться, потому Водолеям в августе лучше воздержаться от вкладов и инвестиций. Особенно им стоит держаться подальше от операций с недвижимостью, иначе можно серьезно прогореть. Единственная рекомендация на этот период для Водолеев – жить по наитию и ничего не планировать, потому что все равно все произойдет с точностью до наоборот. Самые серьезные психически и психологические расстройства в августе могут быть именно у этого знака Зодиака, особенно из проблем на личном фронте.

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Гороскоп на август: Лев

В последний месяц лета Львам придется непросто. Их могут "кинуть" на деньги. Львам нужно быть на чеку и поостеречься тайных врагов, поскольку им могут поставить подножку. В их жизни в этот период все золото будет превращаться в медь. Есть опасность стать жертвой жуликов. Львам лучше не оставлять свои квартиры без присмотра, потому что самый большой ущерб в августе могут понести представители этого знака. У них могут угнать машину или обчистить квартиру. Львам нужно обезопасить себя в финансовом и материальном плане.

Гороскоп на август: Телец

Поскольку Уран будет разворачиваться в знаке Тельца, у представителей этого знака наступит непростое время в плане денег. Внезапного могут быть разорваны контракты, которые казались надежными и долговечными, могут рассыпаться какие-то деловые союзы – от Тельцов может что-то уйти. Кроме того, ухудшится их самочувствие, особенно велик риск простудиться или заболеть ангиной. Потому стоит воздержаться от холодных напитков и держаться подальше от кондиционеров. Неудачно также будут складываться их дальние поездки – возможны ДТП и несчастные случаи.

Гороскоп на август: Скорпион

Как и Тельцы, Скорпионы могут попасть в какие-то катастрофы, несчастные случаи и аварии в августе. Их также могут низвергнуть с должности. Будут напряженные отношения с подчиненными, обостренная ситуация с начальством – в коллективе будет сложно. Скорпионам лучше находиться на работе, иначе их могут уволить или понизить в должности, пока они будут в отпуске – в общем, что-то сделать без них и поставить перед фактом. Им лучше переждать это непростое время, когда друзья могут превратиться в предателей.

Гороскоп на август-2019: нейтральные знаки

Гороскоп на август: Овен

У Овнов август будет динамичным в любовном плане. Будет множество амурных приключений и страсти. Пришел, увидел, победил – это правило будет четко действовать у Овнов в отношениях с противоположным полом. Перед ними откроются большие возможности в плане налаживания личной жизни, любовных отношений, семейного счастья. Также Овнам будет фартить в игре, особенно в середине месяца. Однако они могут попадать в неприятные ситуации, связанные с прошлой жизнью, например, могут вскрываться факты их биографии, о которых Овны предпочли бы забыть – что они кого-то "поимели", ограбили или совершили что-то еще постыдное. Неприятные факты будут всплывать наружу.

Гороскоп на август: Весы

Двойственная ситуация в августе сложится у Весов. С одной стороны, у них все будет благоприятно в плане дружбы. Им будет покровительствовать кто-то влиятельный. Хорошо дела будут идти в любви, семье и браке. С другой – в начале месяца возможны разного рода несчастные случаи в дороге и ДТП, особенно 1-5 августа. Также не советую Весам в это время оформлять какие-либо бумаги или договоренности.

Гороскоп на август: Козерог

Сатурн продолжает свое движение по Козерогу, тем самым, с одной стороны, укрепляет какие-то достижения этого знака, но с другой – создает двойственные ситуации. Например, Козерог может устроиться на новую и, казалось бы, хорошую работу, но обнаружится, что там вовремя не платят зарплату. То есть даже при любых положительных происшествиях или переменах, всегда будет оставаться "ложка дегтя" и повод для недовольства. Потому Козерогам нужно быть консервативными, стараться "не менять шило на мыло", искать и ставить перед собой новые цели. В августе может произойти неплохой личностный или творческий рост Козерогов. Они неожиданно могут написать хорошие картины, стихи или организовывать яркие перформансы. Советовал бы Козерогам заняться своим самообразованием, потому что август будет благоприятным для этого временем.

Гороскоп на август: Рак

Раков может ждать большая удача в делах, связанных с недвижимостью. Могут быть очень удачные покупки, в том числе крупные. Они могут купить дом или квартиру. Но в конце месяце возможны несчастные случаи в дороге, потому нужно поостеречься, особенно 29-31 августа. При этом в августе у Раков будут удачные инвестиции и благоприятной будет ситуация в финансовых делах. Также Раков ждет успех в любви. А зачатие детей в августе мамочкам-Ракам может принести гениальных детей.