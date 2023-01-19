Как приготовить харчо таким же, как у опытной хозяюшки из солнечной Грузии - узнайте в материале УНИАН.

Грузинский суп харчо - это пряное первое блюдо на основе говядины, риса, грецких орехов, ткемали и тклапи. Харчо очень густой - именно о нем говорят: "В супе должна быть половина жидкости". УНИАН расскажет, как сделать суп харчо по-грузински из говяжьих ребер.

Ранее мы говорили о том, какое оно - идеальное тесто на чебуреки, благодаря которому национальное татарское блюдо получится хрустящим и сочным.

Как приготовить суп харчо идеально - кулинарные хитрости

Опытные повара говорят, что перед тем, как начинать варить грузинское первое блюдо, нужно выбрать для него продукты. Только на первый взгляд это кажется легкой задачей, но на самом деле существуют некоторые нюансы:

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мясо - только на кости и с жиром, лучше всего брать говяжьи ребра;

- только на кости и с жиром, лучше всего брать говяжьи ребра; обжарка - перед варкой бульона рекомендовано слегка обжарить мясо, чтобы придать супу пикантный аромат;

- перед варкой бульона рекомендовано слегка обжарить мясо, чтобы придать супу пикантный аромат; вода - не переусердствуйте с этой жидкостью, ее в супе должно быть не более половины;

- не переусердствуйте с этой жидкостью, ее в супе должно быть не более половины; ткемали - обязательно используйте этот соус, добавляя его чайными ложками и пробуя суп.

Также приготовьте кипяток, чтобы в самом конце разбавить блюдо, если оно получится слишком густым.

Классический рецепт - суп харчо из говядины

УНИАН рекомендует настоящий грузинский рецепт прямиком из блокнота тбилисской хозяюшки. Для того, чтобы приготовить харчо по данной технологии, вам понадобятся:

говяжьи ребра - 600-700 г;

рис - 50-100 г;

помидоры - 150 г;

лук - 2 шт.;

петрушка, кинза, укроп;

масло сливочное - 20 г;

аджика, томатная паста - по 1 ст. л. с горкой;

хмели-сунели - 1,5 ч. л.;

лавровый лист;

кориандр, шафран имеретинский - по 1 ч. л.;

чеснок - 2 зубчика;

соус ткемали.

Для бульона:

морковь, лук, болгарский перец - по 1 шт.;

стебель лука порея или зеленый лук - 1 шт.

В глубокую кастрюлю налить растительное масло и сливочное (по половине от указанного количества), выложить свиные ребра. Обжарить их до румяной корочки. Добавить половинку моркови, лука, болгарского перца и несколько "перьев" зеленого лука. Налить воду так, чтобы она покрывала ингредиенты на два пальца, варить бульон до полной готовности мяса.

Лук нарезать средним кубиком, обжарить на сливочном масле до мягкости. Помидоры измельчить в блендере вместе с зеленью. К репчатому луку добавить томатную пасту, прогреть на плите в течение 5 минут. Выложить аджику и специи, перемешать, проварить 2-3 минуты.

Влить помидорную массу, перемешать, посолить и снять с огня. Достать овощи из бульона, мясо нарезать порционными кусками и вернуть в бульон. Промыть рис, выложить в бульон заправку, лавровый лист и измельченный чеснок. Всыпать рис, варить 10 минут, затем по вкусу добавить ткемали. Убрать из харчо лавровый лист, накрыть суп крышкой и оставить на 10-15 минут. Подавать такое блюдо лучше всего с измельченной зеленью.

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