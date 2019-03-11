Кличко представит Киев на международной выставке недвижимости MIPIM во Франции

В этом году темой выставки станет развитие отрасли недвижимости в ближайшие 30 лет под воздействием новых тенденций относительно ее долговечности.

Мэр Киева Виталий Кличко представит столицу Украины на ежегодной международной выставке недвижимости MIPIM, которая пройдет 12-15 марта в Каннах.

В этом году темой выставки станет развитие отрасли недвижимости в ближайшие 30 лет под воздействием новых тенденций относительно ее долговечности.

Виталий Кличко представит в Каннах стенд Киева и инвестиционные проекты, в которых украинская столица предлагает приобщиться иностранному бизнесу.

Также мэр Киева будет принимать участие в церемонии награждения конкурса «fDi Location Awards», который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment (выдает его Financial Times). Конкурс определит самые успешные города мира с точки зрения инвестиционной привлекательности.

Выставка недвижимости соберет 26 тысяч участников из 100 стран мира. Мероприятие посетят около 6 тысяч международных инвесторов и почти 4 тысячи топ-руководителей самых влиятельных компаний из всех секторов международной недвижимости.

MIPIM - это уникальная международная платформа для ознакомления с новыми проектами по развитию территорий, урбанистических зон и туризма, встреч с потенциальными партнерами для привлечения инвестиций.