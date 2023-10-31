Одного из убийц взяли дома – он проживал неподалеку от коттеджа, в котором нашли расстрелянной семью Капканец.

Россиийских контрактников, которых подозревают в массовом убийстве семьи Капканец в оккупированной Волновахе, зовут Антон Сопов и Станислав Рау. Их задержали.

Как пишет ВЧК-ОГПУ, Сопову в августе исполнился 21 год – он пошел служить по контракту сразу после окончания срочной службы. 28-летний Рау родом из Алтайского края, но в последнее время проживал с женой в Петропавловске-Камчатском. Судя по данным баз ФССП оба задержанных имели проблемы с долгами – не могли погасить кредиты, видимо, поэтому отправились воевать по контракту с Минобороны. Интересно, что отцы Рау и Сопова ранее судимы, были в федеральном розыске за различные преступления. Также родитель Сопова, уроженец Приморского края Руслан Сопов с 2016 года находится в базе "Миротворец" как военнослужащий ЗРД 60-й ОМСБр (в/ч 16871), водитель грузовиков ВС РФ и участник боевых действий.

Предварительно, Станислав Рау и Антон Сопов находятся на территории Донецка рядом с Волновахой как контрактники 80 БРУ - в/ч 19288. Бригада дислоцируется в г. Уссурийск и находится в составе 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. По данным источника, одного из убийц взяли дома – он проживал неподалеку от коттеджа, в котором нашли расстрелянной семью Капканец. Другого обвиняемого обнаружили чуть позже.

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На первоначальных следственных действиях Сопов и Рау признались, что хотели поквитаться только с мужчинами – Эдуардом и его сыном Александром, которые, якобы, их обидели. По словам задержанных, женщин и детей они убили случайно, так как в темноте не смогли распознать жертв. Предположительно, стрельба велась из специальных штурмовых автоматов "Вал".

Убийство семьи в Волновахе - детали

29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе российский солдат расстрелял людей, которые отказались отдать свой дом "кадыровцам".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что убиты все члены семьи Капканец, в тот день они праздновали день рождения. 30 октября российские захватчики заявили о задержании подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек в оккупированной Волновахе Донецкой области.

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