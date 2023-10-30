Причиной расправы якобы стал конфликт на бытовой почве.

Российские захватчики заявили о задержании подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек в оккупированной Волновахе Донецкой области.

В Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации сообщается, что в частном доме обнаружили тела девяти местных жителей, в том числе двоих детей, у них были огнестрельные ранения. Открыто уголовное дело дело по статье "Убийство".

Россияне говорят, что задержали двоих военнослужащих-контрактников с Дальнего Востока. "Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве", - заявили оккупанты.

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Убийство семьи в Волновахе: что известно

Напомним, 29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе российский солдат расстрелял людей, которые отказались отдать свой дом "кадыровцам".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что убиты все члены семьи Капканец, в тот день они праздновали день рождения.

Российские паблики писали, что в розыск объявили двоих мужчин, которые передвигались на спортивном мотоцикле. Они использовали оружие с глушителями и тепловизоры.

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