9 членов семьи были расстреляны прямо в собственном доме.

В Волновахе российский военный расстрелял большую семью с ребенком за отказ отдать дом "кадыровцам".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он призвал всех, кто имеет хоть какие-то детали относительно преступления, информировать силы сопротивления.

"Жестокое убийство в Волновахе. Российский военный расстрелял прямо в доме девять человек. В том числе девочку - ученицу 4 класса... даже местная мраZота не прячет, большую семью расстреляли за отказ отдать дом "кадыровцам", - написал Андрющенко.

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Он отметил, что это самое крупное и громкое преступление рашистов после оккупации и его уже пытаются скрыть, хотя информация уже успела распространиться социальными сетями.

По словам Андрющенко, расстрел семьи подтвердили партнеры по информационному сопротивлению из Волновахи.

Преступления россиян в Украине

На днях ООН обнародовала очередной доклад о преступлениях россиян в Украине, в частности на Херсонщине во время оккупации региона. Отмечалось, что оккупанты совершили ряд военных преступлений, связанных с сексуальным насилием. Россияне врывались в дома жертв и угрожали оружием.

В период с марта 2022 года по июль 2022 года задокументировано, что жертвами сексуальных преступлений стали беременная 16-летняя девушка и женщины в возрасте от 19 до 83 лет. Установлено, что в некоторых случаях один и тот же преступник изнасиловал жертву два или более раз. Комиссия установила, что российские нелюди убили изнасилованную женщину и ее мужа после того, как они сообщили о преступлении.

Кроме того, независимые расследователи установили, что россияне жестоко избивали, душили и наносили ножевые ранения жертвам сексуального насилия. В некоторых случаях члены семьи жертвы присутствовали во время изнасилования.

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