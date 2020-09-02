Хозяин дома в это время находился в следственном изоляторе, в результате взрыва повреждено здание.

В Никополе Днепропетровской области полиция ищет неизвестных, которые 1 сентября около 3 часов ночи бросили боевую гранату во двор дома местного жителя в микрорайоне Северный.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Анна Старчевская.

По ее словам, хозяев в момент взрыва дома не было. В то же время в доме находились трое строителей, которые после взрыва вызвали полицию. Никто из них не пострадал, но был поврежден дом.

Старчевская также отметила, что по данному факту начато расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Других деталей инцидента в полиции не сообщают.

В то же время, как сообщает местный информационный интернет-ресурс NikopolNews, взорвалась граната РГД-5. По данным издания, владелец дома сейчас находится в следственном изоляторе, он также якобы широко известен в криминальных кругах Никополя. Кроме того, дом этого человека уже был объектом обстрелов несколько месяцев назад.

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Автор: Раиса Юргель