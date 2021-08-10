По версии следствия, злоумышленница обманула около 40 потерпевших на более чем 300 тысяч гривень.

На Днепропетровщине киберполиция уличила местную жительницу в незаконном оформлении онлайн-кредитов на граждан. В мошеннической схеме подозреваемая использовала методы социальной инженерии.

Как сообщается на сайте Нацполиции Днепропетровской области, 33-летняя женщина незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан. В скомпрометированных учетных записях она выискивала необходимую информацию для идентификации лиц и оформления на них кредитов. В частности – паспортные и другие данные.

В дальнейшем, подделав паспортные данные и изменив финансовые номера потерпевших на свой, фигурантка получала доступ к онлайн-банкингу граждан. Так она выводила деньги с их счетов и оформляла на пострадавших кредиты.

По версии следствия, злоумышленница обманула около 40 потерпевших более чем на 300 тысяч гривень. Был установлен эпизод, когда фигурантка через подбор пароля получила доступ к электронной почте потерпевшей, где хранились копии документов и личные фото. В дальнейшем, с использованием этих данных правонарушительница получила доступ к онлайн-банкингу, чем фактически скомпрометировала BankID и вошла в мобильное приложение "Дія".

Раскрытие преступной схемы подтвердило невозможность получения онлайн-кредита с использованием цифровых документов "Дії" без участия их владельца.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки, изъяв мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и SIM-карты.

Женщину задержали, ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

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Как отметили в полиции, чтобы не пострадать от такой схемы, следует позаботиться о защите своего финансового номера: запретить удаленную замену SIM-карты у мобильного оператора или перейти на контрактное обслуживание, использовать двухфакторную аутентификацию. Также напоминается, что не стоит публиковать свой финансовый номер на платформах объявлений и в соцсетях.

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Автор: Дмитрий Захаров