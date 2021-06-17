За год водителю выписали более 100 админпротоколов из-за пьяного вождения

Правоохранители в Запорожской области составили 109 административных материалов за год на одного водителя. Мужчина постоянно попадался на пьяном вождении.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

Рекордсменом по нарушениям стал 30-летний водитель Renault Megane

"С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСмертельное падение в поезде Рахов- Киев: появились новые подробности трагедии

При этом правоохранители напомнили, что за первый случай пьяного вождения водителя ждет штраф в 17 тысяч гривен и лишение права вождения на год, за повторное нарушение – штраф 34 тысяч гривен и лишение прав на три года, а за третье нарушение - штраф 51 тысяч гривен и лишение прав на 10 лет.

Ужесточение наказания за пьяное вождение

16 февраля 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" (№2695). За это решение проголосовали 325 народных депутатов.

15 марта 2021 года к Украине вступили в силу новые наказания за пьяные ДТП.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о разработке законопроекта относительно использования мобильных телефонов водителей для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева