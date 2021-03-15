Согласно новому закону, вождение в пьяном виде станет отдельной статьей Уголовного кодекса.

На этой неделе в Украине вступит в силу новый закон, который ужесточит наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Об этом во время брифинга рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Согласно новому закону, вождение в пьяном виде станет отдельной статьей в Уголовном кодексе.

Каким будет наказание

Если ДТП совершил пьяный водитель, что привело к телесным повреждениям средней тяжести, то ему будет грозить от трех лет тюрьмы и лишение водительских прав на срок от 3 до 5 лет.

В случае тяжких телесных повреждений - от 3 до 8 лет тюрьмы и от 5 до 8 лет без прав.

Если ДТП привело к смерти потерпевшего, то водителю будет грозить от 5 до 10 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 5 до 10 лет.

Если погибли несколько человек - от 7 до 12 лет тюрьмы и от лишение прав на срок от 7 до 12 лет.

Также виновники пьяных ДТП с жертвами больше не смогут смягчить наказание в связи с раскаянием, примирением и взятием на поруки. Также не будут применяться условно-досрочное освобождение, освобождение с испытательным сроком, замена части наказания более мягким, амнистия и помилование.

Ужесточение наказания за пьяное вождение

16 февраля 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" (№2695). За это решение проголосовали 325 народных депутатов.

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Автор: Елена Коваленко