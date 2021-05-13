По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, для водителей, которые будут снимать такое видео, планируется предвидеть вознаграждение.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о разработке законопроекта относительно использования мобильных телефонов водителей для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

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По словам Геращенко, речь идет об «использовании каждого мобильного телефона как фактора фиксации правонарушения на дороге».

Он отметил, что в мире существует практика, когда «каждый телефон в машине, установленный под лобовым стеклом, может зафиксировать правонарушение, такое как проезд на красный свет, нарушение правил дорожной разметки и так далее».

«Водителю достаточно кликнуть пальцем на экран телефона и 30-секундная запись с нарушением другого водителя, с его номерами машины уйдет в полицию», - пояснил Геращенко.

Полиция, в свою очередь, получив по новому закону новые права, сможет составить протокол и привлечь нарушителя к ответственности.

«Таким образом, на дорогах Украины будут миллионы камер и каждый будет наблюдать за каждым для того, чтобы не допустить аварий, не допустить гибели людей», - подчеркнул замминистра.

В то же время, сообщил он, для водителей, которые будут снимать такое видео, планируется предусмотреть вознаграждение. «Водители, которые фиксируют нарушения других, будут получать 10% с размера штрафа себе на карту», - сказал Геращенко и высказал мнение, что если все это удастся реализовать, то смертность на дорогах Украины будет минимальной.

Ужесточение наказания за пьяное вождение

16 февраля 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" (№2695). За это решение проголосовали 325 народных депутатов.

15 марта 2021 года к Украине вступили в силу новые наказания за пьяные ДТП.

Деньги за видео

18 марта 2021 года заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал законопроект, который позволит водителям стать "добровольными помощниками полицейских".

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Автор: Татьяна Поляковская