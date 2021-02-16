Штраф за превышение скорости более чем на 50 км в час увеличен с 510 до 1700 грн.

Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" (№2695). За это решение проголосовали 325 народных депутатов.

Что предусмотрено законом

Законом внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Такой же штраф предусмотрен за передачу управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения, а также в случае отказа водителя от освидетельствования.

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Повторное в течение года такое нарушение предполагает штраф в размере 2 тыс. тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) с лишением прав на три года с оплатным изъятием транспортного средства или без такого. Другой вариант наказания – административный арест на срок 10 суток с лишением прав на срок три года с возможным оплатным изъятием транспортного средства.

Если лицо уже дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление в состоянии опьянения или отказ от освидетельствования, законом предусмотрен штраф на водителей в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) с лишением прав на 10 лет с конфискацией транспортного средства. Как альтернатива – административный арест на 15 суток с лишением права на 10 лет, с конфискацией авто.

Также законом увеличен штраф с 510 до 1700 грн за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час.

Отметим, в закон не вошла норма о расширении прав патрульных полицейских, которым предполагалось разрешить им проводить выборочный контроль водителей на состояние опьянения в выходные, праздничные дни и следующий после этих дней день. На сегодня в законодательстве определены основания для остановки транспортного средства.

Также парламент повысил штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения, регистрационного документа на транспортное средство, а также полиса обязательного страхования. В случае отсутствия таких документов штраф составит 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (425 грн).

За управление транспортным средством человеком, не имеющим прав, или передавшим управление лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн).

Законом предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев лица, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами.

Закон отменяет такой вид ответственности для нетрезвых водителей как взятие на поруки, или освобождение от ответственности за малозначимые правонарушения.

Также закон отменяет такой вид ответственности за совершенное в состоянии опьянения ДТП с потерпевшими, как раскаяние, примирение с потерпевшей стороной, взятие на поруки или изменение обстоятельств.

Законом предусмотрено, что во время проведения освидетельствования на состояние опьянения полицейский применяет технические средства видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств досмотр проводится в присутствии двух свидетелей.

Законом предусмотрено, что в случае фиксации обстоятельств временного задержания транспортного средства в режиме фотосъемки (видеозаписи) такое задержание происходит без присутствия понятых.

Кроме того, законом дополнен Уголовный кодекс нормами, которыми предусмотрено, что за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом в состоянии опьянения, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести, наступает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением прав на срок от 3 до 5 лет. Если пострадавший получил тяжкое телесное повреждение, водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением прав на срок от 5 до 8 лет. Если повлекло смерть потерпевшего – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет. Если речь идет о гибели нескольких лиц, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

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Автор: Надя Пришляк