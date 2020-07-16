Долги и "травля" коллекторов: в полиции озвучили версию самоубийства харьковчанки с ребенком

Правоохранители выясняют, кто и с каких телефонов звонил женщине.

Жительница Харькова, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, оставила подробный список своих кредиторов.

Читайте такжеВ Харькове обнародовали предсмертную записку женщины, которая убила себя и 10-летнего сына

Как сообщает Newsroom, об этом в эфире программы «Отражение» рассказал глава областного управления полиции Валерий Сокуренко.

"Она [погибшая] оставила записку, где детально перечислены ростовщики, скажем так, банки, в которых она брала деньги. По разным подсчетам, там от 81 до 200 тысяч гривень долга. И не исключено, что ее довели до этого коллекторы. Вымогательством и так далее. Телефон изъяли, и мы проводим следственные действия, чтобы выяснить: кто звонил, с каких телефонов. Часто коллекторские фирмы звонят через компьютеры, где до двух тысяч номеров. Не исключено, что кто-то с ней встречался", - отметил он.

По словам Сокуренко, семья погибшей жила в непростых условиях. Мать покойной сейчас находится в тяжелом состоянии.

Руководитель областной полиции также заявил, что "по-человечески понимает" брата женщины, который напал на журналистов. По его мнению, сотрудники СМИ должны были соблюдать этические нормы и подождать хотя бы день. Тем не менее, полиция открыли уголовное производство по статьям 171 ("препятствование законной деятельности журналистов") и 185 ("кража") УК Украины.

Напомним, в Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой. Трагедия произошла 13 июля около 20:10 в одном из домов по переулку Тбилисскому.

В полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram