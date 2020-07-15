В Харькове избили и забросали камнями журналистов, освещавших самоубийство женщины с ребенком (видео)

Пострадавшие подчеркивают, что никоим образом не вмешивались в частную собственность, никого не провоцировали и даже не задавали вопросов.

В Харькове мужчина совершил нападение журналистов, освещавших трагическое самоубийство женщины с ребенком. Нападавший избил оператора телеканала "АТН", повредил авто журналистов, а также бросал в сотрудников СМИ камни.

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Как сообщил в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, инцидент произошел утром 14 июля. Съемочные группы канала «АТН», медиагруппы «Объектив», 112 канала работали на месте трагедии, где на них напал родственник погибшей.

В комментарии НСЖУ редактор новостей «АТН» Наталья Диденко рассказала: сначала мужчина набросился на оператора медиагруппы «Объектив» Евгения Шинкаренко, ударил его в лицо и повредил камеру. Потом начал угрожать журналистке «АТН» Кристине Асице и оператору Владиславу Самойлову, бросать камни. Оператор побежал к машине, но мужчина начал преследовать, крушить машину - сломал две ручки, дворник на заднем стекле, крыло и фару.

«Журналисты вызвали полицию, но у правоохранителей позиция сразу была такая, что мы едва не провоцировали нападение, потому, мол, хотим на трагедии зарабатывать. Они не задержали нападавшего и даже не забрали штатив от камеры, который оператор потерял, убегая», - рассказывает Диденко

Впрочем, канал обратился к руководству местной полиции, после чего было открыто производство. Пострадавших медийщиков вызвали в райотдел писать заявления. По информации правоохранителей, местным следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) и по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

На канале "АТН" отмечают, что журналисты никоим образом не вмешивались в частную собственность, никого не провоцировали и не задавали вопросов. Мужчина неадекватно отреагировал просто на то, что на улице появились работники СМИ.

Напомним, в Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой. Трагедия произошла 13 июля около 20:10 в одном из домов по переулку Тбилисскому.

В полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии.

Позже была обнародована ее предсмертная записка.

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