В Киеве кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП.
Об этом сообщил глава пресс-службы президента Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают Главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой", - говорится в сообщении.
Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.
"Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", - добавил пресс-секретарь Зеленского.
Напомним, сегодня президент имел рабочую поездку в Харьковскую область. Там президент Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности Харьковщины и отметил, что необходимо разработать план мероприятий по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения.
Президент подчеркнул важность скорейшего возобновления электроснабжения на территориях, освобожденных от врага.
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