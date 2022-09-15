Главу государства уже осмотрел врач.

В Киеве кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП.

Об этом сообщил глава пресс-службы президента Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают Главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой", - говорится в сообщении.

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Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

"Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", - добавил пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, сегодня президент имел рабочую поездку в Харьковскую область. Там президент Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности Харьковщины и отметил, что необходимо разработать план мероприятий по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения.

Президент подчеркнул важность скорейшего возобновления электроснабжения на территориях, освобожденных от врага.

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