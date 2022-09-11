По его словам, Харьковская область в целом технически подготовлена к зиме, но на деоккупированных территориях ситуация намного хуже.

Власти Харьковщины работают над оперативными решениями, чтобы подготовиться к отопительному сезону на деоккупированных территориях региона.

Об этом в интервью "Мысли" заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам подготовка к отопительному сезону на территориях, контролируемых Украиной, пока идет по плану. Тепловое хозяйство региона технически готово на 73,3%. Но на только что деоккупированных территориях Харьковской области ситуация с подготовкой к предстоящей зиме намного сложнее.

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Он подчеркнул, что первоочередная задача - возобновить поставки на эти территории газа и электроэнергии.

"Мы оценивали состояние повреждения электросетей, газопроводов, магистральных газопроводов на деоккупированных территориях. Сразу необходимо на этих территориях завести коммуникации и восстановить критическую инфраструктуру, чтобы у людей была электросеть, чтобы у людей был газ в домах, потому что 90% отапливаются газом, даже частные домовладения. Альтернативного источника отопления у людей нет времени поставить его у людей нет средств – ограниченное количество", - отметил Синегубов.

Он привел пример: если говорить о городе Изюм, то там крайне тяжелая и критическая ситуация.

"Это будет новый вызов для нас", - добавил Синегубов.

Также, по словам председателя Харьковской ОВА, область готовится к тому, что из-за российских обстрелов ситуация может измениться в любую минуту и не только на деоккупированных территориях.

"Накануне снова была обстреляна гражданская инфраструктура города Харькова, завтра это может быть снова критическая инфраструктура. Враг уже не один раз бил именно ракетами по критической инфраструктуре. Поэтому спрогнозировать, как будет в дальнейшем, мы не можем. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы тепло в домах было", - отметил Синегубов.

Напомним, 11 сентября российские оккупанты нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара оккупантов по инфраструктурному объекту во многих районах города исчезли электро - и водоснабжение.

Отметим, всего по состоянию на день 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

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