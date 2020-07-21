"Заложники воспринимают его серьезно": журналист рассказал о телефонном разговоре с луцким террористом

Мужчина в разговоре заявил, что хочет, чтобы все журналисты приехали к нему.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ему позвонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой" и потребовал максимального разглашения его требований.

Как написал журналист на своей странице в Facebook, мужчина в разговоре заявил, что располагает оружием и взрывчаткой.

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"Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников", - написал Бутусов.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с около 20 заложниками.

Введен оперативный план «Заложник». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр перекрыт полицией.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

По информации заместителя главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, злоумышленник, захвативший автобус с пассажирами, позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой».

По оценке полиции, требования вооруженного мужчины не содержат никакой конкретики.

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