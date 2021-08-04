Сейчас идет работа полиции на месте правонарушения

Неизвестный мужчина утром 4 августа зашел в здание правительства с предметом, похожим на гранату.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Он подтвердил, что неизвестный мужчина утром 4 августа зашел с предметом, похожим на гранату в здание Кабинета Министров.

"Да, идет работа полиции на месте правонарушения" - заявил Шевченко.

Пресс-служба полиции Киева в Facebook сообщила сегодня, что около 10 часов утра к зданию КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

В связи с этим введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры.

"В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные Законом", - отметили в полиции.

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Захват Кабмина - что известно

Мужчина, который угрожает взорвать здание Кабинета министров, зашел в здание через общественную приемную.

На опубликованном ролике в сети видно, что гражданин продемонстрировал гранату, однако очевидцы отреагировали на его угрозы вяло. Он свободно прошел внутрь.

Автор: Константин Гончаров