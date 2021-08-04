В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабинет Министров.

Мужчина, который угрожает взорвать Кабинет министров, зашел в здание через общественную приемную.

Об этом говорится Telegram "Киев Оперативный".

На опубликованном ранее ролике в сети видно, что гражданин продемонстрировал у входа гранату, однако очевидцы отреагировали на его угрозы вяло. Он свободно прошел внутрь.

Как стало известно, мужчина зашел в правительство через общественную приемную, куда люди обычно проходят по пропуску или приносят письма.

Через этот вход чиновники не входят, поэтому правоохранителей там не было. Уточняется, что через вход проходят уборщики, рядовые сотрудники и другой обслуживающий персонал.

Что произошло

Неизвестный мужчина утром, 4 августа, зашел с гранатой в здание правительства. На камеру он объяснил свои действия тем, что его достали чиновники.

Автор: Яна Ставская