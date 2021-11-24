Женщина утверждает, что тело ее мужа было все в ушибах.

В селе Гожулы под Полтавой нашли мертвым мужчину-ювелира. По версии правоохранителей, он умер от переохлаждения, но его жена Татьяна заявляет об убийстве.

Тело Николая обнаружили прохожие на одной из улиц села. Накануне смерти он встречался со своим односельчанином, говорится в сюжете ТСН.

Жена Татьяна рассказала, что ее муж побывал накануне смерти в доме одного из односельчан, это зафиксировали камеры. А потом он вышел оттуда один, шел под забором и до половины раздетый.

Читайте такжеРасстрел АТОшников на Житомирщине: обвиняемый сделал громкое заявление в суде (фото)Женщина утверждает, что тело ее мужа было все в ушибах, зубы выбиты, на голове - шрам, а возле почки - колотые раны. В полиции же просят подождать расширенных выводов экспертов, которые будут через несколько недель.

"Назначен ряд дополнительных экспертиз, поскольку во время осмотра тела были обнаружены внешние признаки телесных повреждений. Возможно, у этого мужчины перед этим был с кем-то конфликт", - заявляют правоохранители.

У погибшего таки был конфликт с односельчанином после употребления спиртного, сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

Ранее на Полтавщине 29-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство своих родителей. После выяснения отношений сын ударил топором по шее отца, который находился во флигеле, а затем с помощью топора и ножа лишил жизни мать, спавшую в доме.

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Автор: Ольга Робейко