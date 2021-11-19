Сын убил родителей топором и поджег здания, где они находились.

На Полтавщине 29-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство своих родителей.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

Отмечается, что из-за пристрастия обвиняемого к азартным играм, что приводило к финансовым долгам в семье, между ним и родителями часто возникали конфликты.

"В июле 2019 года после выяснения отношений сын ударил топором по шее отца, который находился во флигеле, а вскоре при помощи топора и ножа лишил жизни мать, которая спала в доме", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУгрожал расправой: в Краматорске мужчина изнасиловал 11-летнюю девочкуПо заключению экспертов, обоим родителям было нанесено не менее 15 ударов, несовместимых с жизнью.

Также с целью сокрытия совершенных преступлений сын поджег флигель и дом и с места происшествия скрылся, а когда увидел спасателей, которых вызвала соседка, вернулся домой и даже помогал тушить пожар.

По информации прокуратуры, мужчина совершил убийство родителей в период испытательного срока, будучи осужденным за кражи.

Полтавский районный суд признал его виновным в двух умышленных убийствах, одно из которых совершено с целью скрыть другое, и умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины) и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, суд вынес приговор обвиняемой в умышленном убийстве инструктора Полтавского тира в 2020 году Веронике Моториной. Она проведет за решеткой 15 лет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Светлана Макринская