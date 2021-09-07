Правоохранители отвергли версию об умышленном убийстве.

Правоохранители отвергли версию об умышленном убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Сейчас основная версия его гибели – самоубийство.

Об этом рассказали правоохранители во время брифинга.

По словам заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николая Батюка, версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства опровергли в ходе следствия.

"На сегодня рассматривают основными версиями: самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания в должности мэра", - рассказал Батюк.

При этом он отметил, что полиция не исключает и доведение до самоубийства. Окончательную версию трагедии правоохранители смогут озвучить после проведения всех экспертиз и опроса свидетелей и коллег Павлова.

Смерть мэра Кривого Рога: что известно

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Анастасия Горбачева